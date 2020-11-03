Ученые исследуют Меркурий для понимания процесса появления воды на Земле

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03.11.2020, 21:53, Разное

Учёные из Японии исследуют поверхность Меркурия для понимания процесса появления воды на Земле. Они уверены, что бомбардировки льдами слишком много для формирования такого количества морей и океанов.
Именно подобная гипотеза рассматривается как основная среди экспертов в изучении космического пространства. Предполагалось, что массивные планеты на этапе своего формирования притягивали глыбы льда из космоса и, благодаря гравитационному манёвру, отправляли их в сторону зарождающейся Земли. Лёд, при столкновении с поверхностью планеты, таял и превращался в воду. Эксперты из Японии не согласны с такими утверждениями и решили изучить поверхность Меркурия, который тоже подвержен бомбардировке астероидами. Сравнив показатели по количеству падений астероидов и сопоставив площадь поверхности планеты учёные пришли к выводу, что ледяных глыб из космоса слишком много. Только от них воды выделяется в несколько раз больше, чем есть на самом деле.

Исследователи выдвинули свою теорию происхождения воды на Земле. Взяв за основу наблюдения за Меркурием они отметили, что некоторые космические объекты могли быть настолько внушительны, что при столкновении расплавляли и перемешивали верхний слой коры. Это позволило воде попасть глубоко под поверхность и оставаться там долгое время. Аналогичные процессы могли происходить и на Земле.



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