Ученые открыли новый способ обезвреживания устойчивых к антибиотикам бактерий

03.11.2020, 21:53, Разное

Зарубежные исследователи провели исследование, в ходе которого изучили разные методики воздействия на бактерии, резистентные к влиянию антибиотиков. Эффективным методом показало себя использование бактериофагов.

Базовой гипотезой исследования явилось наличие в кишечнике человека бактериофагов – особого рода вирусов, поражающих бактерии. По словам ученых, бактериофаги, как правило, имеют свойство заражать бактерии с находящимися на поверхности пилями – цилиндрическими структурами. Однако именно такие включения и являются причиной передачи бактериями друг другу резистентности, заодно повышая их способность к атакам клеток. В процессе исследования специалисты решили инактивировать упомянутые функции и заразили бактериофагом MS2 кишечную палочку. В результате инфицированные MS2 кишечные палочки утратили способность к восстановлению поврежденных пилей, причем, как уверены ученые, такие же явления могут быть актуальны и среди других штаммов.

По мнению медиков, итоги исследования дают предпосылки сразу к двум позитивным аспектам. Так, использование бактериофагов для понижения вирулентности бактерий способно дать человеческому иммунитету определенное время для борьбы с инфекцией. Кроме того, новый способ борьбы с бактериальными инфекциями способен выгодно заменить традиционные – например, антибиотики или фаговую терапию.

По мнению одного из авторов исследования, доктора Ланьинг Цзэн, одним из преимуществ найденного метода по сравнению с традиционной фаговой терапией состоит в том, что процесс не убивает клетку, а просто обезоруживает её. “Убийство клетки может вызвать проблемы. Дело в том, что внутри клетки может находиться токсин, который после её гибели попадет в тело хозяина”, – объяснил он. Более того, ученый уверен, что бактериофаги, нацеленные на пилусы, способны усилить действие антибиотиков. Такой фактор является немаловажным, ведь ряд бактериальных инфекций имеет склонность реагировать лишь на высокие дозы таких лекарств, вызывая побочные эффекты. В свою очередь, добавление фагов в препарат поможет снизить его дозировку при лечении.