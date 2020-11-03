 

Мнение: Россия в турецком Даламане

03.11.2020, 21:50, Разное

Когда две недели назад наша яхтенная команда возвращалась из Турцию в Россию, меня очень удивило, что рядом со стойками регистрации на рейс в Москву, шла регистрация на рейс Казань. Оказывается, из Казани в Даламан есть прямые рейсы.

Но еще большее удивление вызвали фотографии, которыми был увешан зал вылета.

Эти фотографии, явно, рассчитаны не на турок, а именно для казанцев. Чтобы вспомнили, что в гостях хорошо, а дома – лучше?

Источник: Ирек Муртазин



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