Мнение: Зоопарк дискет, сближение с Белоруссией и красивый советский чайник

03.11.2020, 21:40, Разное

1. Одна из светлых сторон развитого социализма — стандартизация стеклотары. Вся трёхсотмиллионная страна пользовалась однаковыми банками и бутылками, что сильно облегчало и их повторное использование, и их транспортировку, и много чего ещё. Тем удивительнее мне было прочесть рассказ старого компьютерщика о зоопарке, который был в те годы с дискетами. Процитирую фрагмент:

https://www.anekdot.ru/id/1155631/

…Мне с БК-0010 здорово помогали студенты-энтузиасты. В те годы в армию забирали прямо со второго курса, и мне было приятно услышать, как вернувшийся через два года продолжать учебу студент благодарил меня, так как все два года службы провел в армейском классе БК-0010.



Дискеты, особенно трёхдюймовые, в СССР были в страшном дефиците. Я привык, что дискету, записанную на компьютере одного производителя, нельзя прочесть на компьютере другого производителя. И тут появились импортные компьютеры западных производителей. У меня была дискета с программами на Паскале, записанная в одной из продвинутых школ, куда поставили IBM PC. А тут меня пригласили в школу, где стояли японские Ямаха КУВТ. Ну, думаю, нужно отформатировать дискету для этого класса. Я вставляю дискету, записанную на IBM в Ямаху и… она читается! Я, привыкший к несовместимости техники разных советских производителей, был не просто удивлен. Я был очень удивлен.

Как полагаете, коллеги, почему в СССР стандартизировали стеклотару, но не дискеты, а на Западе стандартизировали дискеты, но не стеклотару?

2. Россия сближается с Белоруссией:

https://lenta.ru/news/2020/11/01/rouming/

Россия и Белоруссия снизили плату за роуминг между странами. Об этом сообщает Минцифры России, передает ТАСС.

С 1 ноября снижается стоимость звонков, смс и интернет-трафика. В рамках тестового периода российские и белорусские операторы будут отрабатывать вопросы межоператорского взаимодействия.

О снижении платы за роуминг сообщили как российские, так и белорусские операторы связи.

Ранее стало известно о планах Министерств связи России и Белоруссии отменить роуминг между странами до конца 2020 года.

3. На 9гаг вспоминают стильный чайник советской эры 1960-х годов:



https://9gag.com/gag/awBD1M8



Был у вас такой на кухне?