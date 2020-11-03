Мнение: Подсчеты

03.11.2020, 21:35, Разное

В 2 ночи по Москве в США закроются первые избирательные участки и начнут публиковаться экзит-полы. В этом году экзит-полы никакого значения не имеют: дело в том, что к моменту голосования досрочно проголосовали 95 миллионов человек – рекорд для избирательных кампаний. Соответственно, экзит-полы, которые берутся на выходе из участков, не смогут учитывать разброс голосов при досрочном голосовании. Неопределенность будет сохраняться до утра – и скорее всего, даже не московского, а вашингтонского.

Кроме того, в ряде штатов даже первые опубликованные данные будут неточными, так как вначале публикуются уже посчитанные голоса, отданные по почте. Прогнозируется, что здесь будет лидировать Байден. Затем по мере подсчета голосов на участках, их данные будут добавляться к озвученным. И здесь предполагается, что Трамп станет догонять Байдена. Ну, и опять же – все подсчеты будут идти только по штатам, а не в целом, что делает абсолютные значения по стране малоинформативными.

В общем, скучно не будет.