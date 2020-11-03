Город отложенной жизни

03.11.2020, 21:20, Разное

Почему никто не хочет быть мэром Магадана. Репортаж Ильи Азара.

Ни одной заявки не получила конкурсная комиссия, которая должна была отобрать лучших кандидатов на пост главы Магадана. Действующий мэр города Юрий Гришан объяснил, что еще не определился, готов ли к самопожертвованию, а другие потенциальные кандидаты не дождались сигнала от популярного и нацеленного на развитие региона губернатора Сергея Носова. Тем временем население Колымы стремительно редеет, а оставшиеся жители мечтают переехать «на материк», где не так холодно и дешевле продукты. Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар съездил в Магадан и нашел там пятерых кандидатов на вакантный пост мэра.

Депутат городской думы Магадана Николай Истин пришел подавать документы на пост мэра столицы Колымы 20 октября — в последний день конкурса. Заявление у него не приняли по формальной причине. «Там требуется оригинал трудовой книжки, а я не смог ее найти. Тупая история», — объясняет депутат и широко улыбается.

Пока Истин искал трудовую книжку, ему рассказали, что необходимый пакет документов до мэрии так никто и не донес. Вроде как приходили в конкурсную комиссию охранник с Китайского рынка и местный предприниматель (и поэт) Константин Поторока, но у них тоже что-то не сложилось. Так что трудовая Истину не понадобилась — одного кандидата для конкурса недостаточно.

Когда на следующий день стало известно, что желающих стать мэром Магадана не нашлось, новость об этом принялись тиражировать федеральные СМИ: даже Иван Ургант пошутил об этом в своем вечернем шоу. В самом городе, впрочем, особого ажиотажа известие не вызвало — возможно, потому что губернатор Сергей Носов, его зам по внутренней политике Андрей Колядин и председатель областной думы Сергей Абрамов после прошедших 13 сентября выборов в областную и городскую думу («Единая Россия» одержала на них сокрушительную победу) разъехались по отпускам.

Не согласовали

Действующий мэр Юрий Гришан остался в городе и вроде как собирался идти на свой второй срок, но документы почему-то тоже подавать не стал. «Хотел, наверное, как в прошлый раз [в 2015 году], за 2 часа до конца податься, но сейчас других заявок не было, и ему идти не было смысла», — предполагает Истин, хотя очевидно, что никто не мешал Гришану заблаговременно найти себе на конкурс технического спарринг-партнера.

Юрий Гришан. Фото: мэрия Магадана

Больше недели мэр хранил молчание, чем только подогревал интерес к теме. На интервью «Новой газете» Гришан времени так и не нашел, хотя перед моим вылетом в Магадан обещал «все рассказать и показать». 29 октября 63-летний Гришан наконец объявил, что

еще способен «физически работать в мэрии», но ему «нужно все взвесить и ответить самому себе: готова ли семья, готов ли [он] к самопожертвованию».

До 11 декабря в Магадане будут повторно собирать заявки от желающих руководить городом, а пока полномочия нерешительного мэра продлили.

Один из самых известных магаданских оппозиционеров Дмитрий Журов (работает системным администратором в школе) считает, что кандидатуру мэра просто не успели согласовать из-за отпусков, а независимые претенденты «решили не соваться, потому что выберут все равно того, кого согласуют». По регламенту в конкурсную комиссию входит по пять представителей от гордумы Магадана и губернатора области, а потом городские депутаты выбирают мэра из отсеянных комиссией кандидатов.

«Когда Носов пришел (бывший мэр Нижнего Тагила был назначен врио губернатора Колымы в мае 2018 года. — Прим. «Новой»), у всех были надежды, что он турнет Гришана, может, даже раньше срока, но этого так и не произошло, — говорит Журов. — Видимо, Носова устраивает фигура Гришана в качестве громоотвода, потому что проблем здесь куча, повсюду сыпятся косяки, и удобно, когда есть мэр, на которого скидывают все неудачи».

— Насколько мне известно, [по кандидатуре мэра] договорились, все нормально, а почему никто не выдвинулся, не знаю, — улыбается Истин.

Первым из отпуска в город вернулся вице-губернатор Магаданской области по внутренней политике Андрей Колядин, близкий к Кремлю политолог, которого центр регулярно направляет в помощь региональным лидерам. «Главный серый кардинал области то в «Пусть говорят» сидит, то еще где-то [в Москве], хотя должен тут быть. Но зачем, если они выстроили систему и с местными воротилами договорились. Гришана они не хотят согласовывать, но подходящей кандидатуры у них нет», — считает местный блогер Вячеслав Филогриевский.

Вице-губернатор Магаданской области по внутренней политике Андрей Колядин. Фото 49gov.ru

Политолог Колядин принимает меня в своем кабинете — он подчеркнуто спокоен, даже расслаблен. Вице-губернатор рассказывает, что когда он в свое время отвечал в администрации президента за согласование подобных кадровых назначений, то кандидатов «приглашали к [бывшему замглавы АП Владиславу] Суркову и все с ними проговаривали». Сейчас не так. «Шеф объявил, что возможность [выдвинуться] предоставлена любому жителю Магаданской области. Мы решили организовать демократическое обсуждение этой темы, никому не давали никаких наставлений, в маковку никого не целовали, иконы не выносили», — говорит Колядин.

Магадан. Фото Илья Азар / «Новая газета»

К подобному разгулу демократии в Магадане оказались не готовы.

«Видимо, традиции, которые сложились не только в Магадане, но и по всей России, предполагают некое благословение, а без него действующий мэр и представители самых разных элитных групп не решились выдвигаться», — сетует вице-губернатор.

Конфликт и коррупция

«Насущной потребности все бросить и во что бы то ни стало найти замену Гришану нет. Юрий Федорович вполне нормально справляется со своими обязанностями, хотя у него есть черты публичного политика, которые не столь необходимы сити-менеджеру, управляющему территорией. Это вызывает недоумение, но не конфликт», — аккуратно подбирает выражения Колядин.

Возможно, под чертами публичного политика вице-губернатор имеет в виду неоднозначную активность Гришана: тот, например,

вводил штраф за кормление голубей (еще до протестов в Хабаровске)

и часто допускает неуместные высказывания, как-то раз даже процитировал в своем твиттере Геббельса.

Признаки недовольства губернатора Носова мэром есть: он говорил, что Магадану нужен более ответственный руководитель, и анонсировал предстоящую ротацию глав муниципальных образований в Магаданской области. «Яркой дружбы, когда мэр и губернатор при встрече долго стоят обнявшись, у них нет, но и нет конфликта, как был между [экс-губернатором Самарской области Константином] Титовым и [мэром Самары Виктором] Тарховым», — говорит Колядин, который работал в Самарской области и в ходе разговора не раз вспоминает свои предыдущие подвиги.

По словам Колядина, в области к выборам 2020 года произошла консолидация всех элит, которые работали на них как единая машина. «Да, мы на повышенных тонах с местными элитами периодически решаем, как идти к определенной цели, но это не конфликт. Никаких межэлитных разборок я тут не вижу», — уверяет меня вице-губернатор.

Магадан. Фото Илья Азар / «Новая газета»

С ним согласны не все. «С Носовым они сразу в контры вступили. На одном из первых совещаний губернатор спросил: "Кто собрался возле своей дачи дорогу асфальтировать? Вы охренели? В городе нигде не асфальтируют, а вы — около дачи!" А это дача Гришана была, и Носов это знал», — рассказывает блогер Филогриевский (видимо, речь идет о совещании, известном, благодаря фразе губернатора о мухоморах.

В местных СМИ блогера называют «главным критиком мэра».

— Вы соответствуете этому титулу? — спрашиваю я Филогриевского с иронией.

— Да, ведь так, как его критикую я, никто не критикует, — гордо отвечает блогер и тут же признается почему: по приказу мэра, как считает Филогриевский, его в 2017 году уволили с городского телеканала МТК.

Когда журналист открыл свой канал в YouTube, то понял, что «ролики можно делать через день, потому что в городе косяк на косяке и скандалов с коррупцией очень много». Например, Филогриевский утверждает, что связанный с депутатом-единороссом Эдуардом Козловым человек якобы продавал городу квартиры для детей-сирот, каждая из которых была на 500 тысяч рублей дороже реальной стоимости.

— Здесь какая система? Ничего не получится, пока с Гришаном не найдешь общий язык. У меня знакомые есть в стройке, которые муниципальный тендер выиграли, все сделали, а деньги ждали месяцами. Если выиграешь в суде, то больше тендеров не дадут, — утверждает блогер.

Блогер Вячеслав Филогриевский. Фото Илья Азар / «Новая»

Кстати, в подконтрольном мэрии СМИ «Говорит Магадан» стрелки в истории с квартирами для сирот переводили на губернатора. Это к вопросу об отсутствии конфликта.

«У Гришана родителей на Колыму сослали, видимо, у него психологическая травма, поэтому если ему кто-то перечит, то сразу становится личным врагом», — говорит Филогриевский и рассказывает историю про увольнение сотрудников из спортивной школы № 4: «Гришан поставил ставленника во главе спортшколы, который уже уволил 12 тренеров. Например, двух братьев-хоккеистов, которые даже в «Амуре» играли. У них отец хоккейный судья, на которого во время матча, а Гришан играет в хоккей, мэр орал недовольный.

После этого он «сожрал» двух его сыновей, то есть от его личных амбиций страдает город».

Неблагодарная работа

Магадан выглядит как любой небольшой город в центральной России: неухоженный, забытый и депрессивный. «Не убирают зимой снег, летом тут пыль, весной и осенью — грязь. Коммунальное хозяйство попилено между несколькими управляющими компаниями, которые ничего не делают, — перечисляет проблемы Журов. — Улица Портовая сыпется еще с 2014 года, но только с приездом Носова ее наконец начали укреплять. Дома разваливаются (жилой фонд города состоит из нескольких «сталинок» и десятков пятиэтажек, построенных вместо бараков в 80-х годах. — Прим. «Новой»), ничего нового не строится, цены в два-три раза выше, чем на «материке».

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