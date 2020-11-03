Употребление большого количества кофе сказывается на психическом здоровье

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03.11.2020, 21:17, Разное

Специалисты, в ходе опроса, установили, что употребление большого количества кофе негативно сказывается на психическом здоровье. У людей повышается раздражительность и нервозность, а также увеличивается уровень беспокойства.
Причина кроется в самом кофеине. Он подавляет активность рецепторов в мозге, ответственных за выработку аденозина. Этот гормон регулирует множество процессов, а также стимулирует сонливость и подавляет чувство бодрости. В связи с этим человека перестаёт клонить в сон и повышается выработка адреналина. Как результат учащается сердцебиение, а всё это усиливает чувство беспокойства и тревоги. Именно поэтому эксперты настоятельно не рекомендовали таким людям употреблять кофе во второй половине дня и ограничиться суточной нормой в 400 миллиграммов. Это равносильно четырём кружкам кофе в день.

В свою очередь профессор Американского университета психологии Лаура Джулиано отметила, что у всех опрошенных респондентов имелись свои личные дозировки. Так некоторые люди насыщались всего одной порцией эспрессо, а другим требовались минимум две или даже три порции этого напитка. Из этого следует, что максимально допустимый объём должен высчитываться индивидуально и напрямую зависеть от самочувствия человека, пишет интернет-издание «РИА Новости».



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