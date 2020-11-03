Ученые рассказали о продуктах, помогающих безопасно снизить аппетит

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03.11.2020, 21:17, Разное

В процессе похудения женщины сталкиваются с частым ощущением голода. Специалисты назвали продукты, которые помогут безопасно снижать аппетит.
Употребление кофе помогает предотвращать тягу к калорийной, вредной пище, напиток хорошо бодрит и снижает аппетит. Лучше всего пить нерастворимый, черный кофе, но стоит помнить, что много кофеина отрицательно влияет на режим сна. Не нужно пить напиток на голодный желудок, лучше сначала перекусить, а потом наслаждаться его вкусом.

Быстро почувствовать сытость поможет авокадо, в котором много Омега-3 жирных кислот. Если сочетать продукт с красной рыбой, то аппетит существенно снизится. Также ощущение сытости дают семена чиа, впитывающие воду и увеличивающиеся в размере. Они приятны на вкус, поэтому их просто едят ложкой или добавляют в салаты, смузи и супы. Употребление семян чиа не приводит к резким скачкам сахара, что дает длительное чувство насыщения.

Корень имбиря богат веществом гингерол, благодаря которому можно проконтролировать уровень лептина, а это гормон сытости. Ученые из Индии утверждают, что благодаря имбирю можно снижать аппетит и худеть.

Самые смелые люди могут есть острый перец. В нем есть капсаицин, который оказывает влияние на уровень остроты. Он помогает уменьшить аппетит, но не рекомендован людям, которые страдают болезнями желудка, диабетом.



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