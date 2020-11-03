 

“Не бойтесь рожать во взрослом возрасте”: Мария Миронова порассуждала о позднем материнстве

03.11.2020, 21:17, Разное

Популярная актриса Мария Миронова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой поделилась с фолловерами размышлениями о позднем материнстве. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.
На опубликованном в микроблоге снимке 47-летняя артистка сфотографировалась в компании своего маленького сына, которому в сентябре исполнился год. К слову, данное фото стало первым с рождения малыша, на котором счастливая мать показала его лицо. Фотоснимок телезвезда сопроводила откровениями о том, какие метаморфозы она испытала на себе после того, как родила ребенка в довольно позднем возрасте. По словам Марии Мироновой, у неё появилась внутренняя необходимость чаще бывать дома и, по её выражению, “входить в зону комфорта”. Кроме того, большое внимание она стала уделять приготовлению пищи – как в количественном, так и в качественном смыслах. Разумеется, приоритетным направлением в этом вопросе для красавицы стали натуральные и здоровые продукты. “Дорогие женщины, не бойтесь рожать во взрослом возрасте. Но будьте готовы к метаморфозам”, – резюмировала актриса.

Большинство поклонниц присоединились к мнению любимицы о прелестях рождения ребенка в очень зрелом возрасте, поделившись с ней своими мнениями о данной ситуации. В то же время, нашлись подписчики, обратившие большее внимание на самого малыша – в частности, было высказано мнение, что сын артистки очень похож на своего деда, популярнейшего советского актера Андрея Миронова. За пару часов публикация набрала более 25 тысяч “лайков”.



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