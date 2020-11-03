 

На МКС запустят еще два модуля

03.11.2020, 21:15, Новости дня

В будущем году РФ отправит на Международную космическую станцию два новых модуля, сообщает «Роскосмос». Один из них представляет собой космическую лабораторию. Поэтому он получил название «Наука».

Второй модуль «Причал» будет служить для расширения возможности стыковки с МКС. В нем есть сразу шесть стыковочных узлов. «Причал» выведут на орбиту в сентябре 2021 года, а «Науку» – в апреле. В данный момент специалисты «Роскосмоса» заканчивают подготовительные работы и разрабатывают программу полетов.

Напомним, что недавно Международная космическая станция отметила свое двадцатилетие. Ранее в СМИ не раз появлялась информация о том, что на МКС возникали серьезные технические проблемы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / В мире от коронавируса погибли 800 тыс. человек

07.07 / СБУ заблокировала канал утечки персональных данных из баз Государственной фискальной службы

02.09 / Школу в Екатеринбурге закрыли на карантин на второй день работы

14.08 / Глава Белорусской православной церкви призвал к миру в стране

09.09 / Умер ветеран АТО Янтарь, споривший с Зеленским на Донбассе

12.08 / Силовики в Минске задержали украинских волонтеров

07.09 / Калифорния: туристов, попавших в ловушку из-за пожара, эвакуировали на вертолете

11.09 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 28 млн

24.10 / Посольство США рекомендовало американцам в Беларуси запастись едой и изучить пути для отъезда

25.06 / На МКС обнаружили превышение шума

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска