На МКС запустят еще два модуля

03.11.2020, 21:15, Новости дня

В будущем году РФ отправит на Международную космическую станцию два новых модуля, сообщает «Роскосмос». Один из них представляет собой космическую лабораторию. Поэтому он получил название «Наука».

Второй модуль «Причал» будет служить для расширения возможности стыковки с МКС. В нем есть сразу шесть стыковочных узлов. «Причал» выведут на орбиту в сентябре 2021 года, а «Науку» – в апреле. В данный момент специалисты «Роскосмоса» заканчивают подготовительные работы и разрабатывают программу полетов.

Напомним, что недавно Международная космическая станция отметила свое двадцатилетие. Ранее в СМИ не раз появлялась информация о том, что на МКС возникали серьезные технические проблемы.