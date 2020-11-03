 

Новый ядерный двигатель позволит долететь до Марса за три месяца

03.11.2020, 21:15, Новости дня

Представители NASA заявили о начале испытаний двигателя на ядерном топливе, благодаря которому космический корабль сможет долететь до Марса всего за три месяца.

Разработчиком является американская компания Ultra Safe Nuclear Technologies. По словам экспертов, у него тяга намного сильнее, чем у традиционных ракетных двигателей. Кроме того, агрегат отличается необыкновенной надежностью.

Топливный элемент конструкции – это небольшая по размеру керамическая капсула, в которой содержится уран. Двигатель сможет разгонять корабль в комическом пространстве до большей скорости, а с приближением в цели затормозит его, чтобы остаться на орбите Марса. О том, когда можно будет ожидать первых запусков, в NASA пока не сообщают.



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