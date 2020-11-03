Когда нужно делать КТ при коронавирусе

03.11.2020, 21:10, Разное



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Следует ли делать КТ самостоятельно?

Люди с тяжелым и среднетяжелым течением COVID-19 требуют госпитализации. В больнице решение о необходимости КТ принимает исключительно врач. Сделать КТ самостоятельно обычно пытаются люди с легкой формой болезни. Именно им этот метод исследования совершенно не нужен.

У людей с легким и даже бессимптомным течением COVID-19 КТ действительно может обнаружить изменения в легких. Но Минздрав РФ указывает, что обнаружение таких изменения при легких формах болезни никак не влияет на тактику лечения. Кроме того, КТ не покажет, нужно ли человеку в больницу. Для этого существуют другие критерии.

Врач может назначить КТ «легкому пациенту» в ситуации, когда тесты на коронавирус недоступны, но есть аппарат для КТ-сканирования. Результаты обследования помогут поставить предварительный диагноз. Однако в настоящее время такие случаи сравнительно редки.

КТ не может быть самостоятельным диагностическим тестом на коронавирус

Американская коллегия радиологов еще в марте 2020 года указывала, что не следует использовать КТ в качестве диагностического теста для выявления коронавирусной инфекции. В организации подчеркивают, что изменения при COVID-19 не специфичны, они не позволяют судить о наличии этой инфекции наверняка.

В одном из исследований, ученые показали, что КТ не позволяет достоверно отличить пневмонию при COVID-19 от пневмонии при гриппе. Локализация поражений и симптом «матового стекла» при обеих болезнях были неразличимы.

Зачем требуется КТ при COVID-19

Согласно российским рекомендациям по COVID-19, КТ требуется врачу для обследования пациентов с тяжелыми прогрессирующими формами заболевания. Этот метод помогает проследить динамику болезни и отличить ее от других инфекций.

Флейшнеровское общество (международная организация торакальных радиологов) рекомендует врачам делать КТ в следующих случаях: