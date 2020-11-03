 

Белый дом обнесли двухметровым забором из-за опасения беспорядков

03.11.2020, 21:08, Новости дня

Заграждения высотой почти 2,5 метра установили вокруг Белого дома на случай возможных беспорядков в связи с президентскими выборами в США, передает телеканал CNN.

Заграждения возвели также вокруг Лафайет-сквера у Белого дома, передает «Интерфакс».

В США готовятся к массовым беспорядкам по поводу проводимых в стране президентских выборов, в Вашингтоне силовые структуры уже направили дополнительные подразделения для охраны федеральных зданий. В Нью-Йорке окна и витрины магазинов заколачивают фанерными листами.

Источники CNN в администрации США считают, что волнения могут охватить крупнейшие города США, только если победу на выборах одержит действующий американский президент Дональд Трамп. Федеральные власти опасаются, что после этого массовые акции могут пройти в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах, где большинство населения поддерживает демократов.



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