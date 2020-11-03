 

Байден назвал цель своего участия в выборах

03.11.2020, 21:08, Новости дня

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден в день выборов посетил свой родной город Скрантон (штат Пенсильвания). На встрече со своими сторонниками он заявил, что участвует в выборах, чтобы вернуть в Белый дом понятия чести и достоинства.

«Я участвую в выборах, чтобы вернуть в Белый дом понятия чести и достоинства», – сообщил Байден, подчеркнув, что намерен бороться за права средних слоев населения США, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала CNN.

«Я стремлюсь к тому, чтобы вернуть единение нашему народу. Мне кажется, мы готовы к этому», – заключил он.

Выборы президента США проходят 3 ноября. Утром по местному времени Трамп и Байден выступили с первыми заявлениями в день выборов в США. Байден перед вылетом в Пенсильванию, где развернулась ожесточенная борьба, почти не общался с прессой, сказав только, что чувствует себя «хорошо». В свою очередь действующий президент США заявил, что у него и республиканцев «все очень хорошо везде». Также стало известно, что на выборах в США досрочно проголосовали 100 млн 298 тыс. 838 человек, что является рекордом в досрочном голосовании на американских выборах.

В поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир на голосовании победил Байден, а Трамп одержал победу в городе Миллсфилд. Сам Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах страны в городе Уэст-Палм-бич во Флориде, он отдал голос за свою кандидатуру.



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