 

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Вене

03.11.2020, 21:08, Новости дня

ИГ (запрещено в России) взяло на себя ответственность за теракт в Вене, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека, говорится в заявлении агентства Amaq.

Заявление сопровождалось фотографией бородатого мужчины, который заявил, что напал на толпу в центре Вены, передает Reuters.

 

Напомним, в Вене в понедельник произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Четыре человека погибли, 22 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелявших был ликвидирован полицией, он был сторонником группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек.

Власти Австрии назвали произошедшее терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест. В городе продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску второго преступника и возможных сообщников.



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