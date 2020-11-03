Бастрыкин взял на контроль дело об убитом после ссоры в родительском чате

03.11.2020, 21:05, Новости дня

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства дело о волгоградце, избитом до смерти после ссоры в родительском чате.

Во время оперативного совещания с руководствами центрального аппарата Бастрыкин отметил необходимость тщательного изучения всех обстоятельств инцидента и проведения быстрого и качественного расследования, передает ТАСС.

Напомним, в одном из банков Волгограда 24 октября отцу-одиночке Роману Гребенюку пробили кастетом череп из-за конфликта в родительском чате. Мужчина умер в реанимации. Подозреваемого в избиении Арсена Мелконяна, арестовали до 24 декабря.

Местные СМИ опубликовали переписку в чате, где незадолго до инцидента Гребенюк поругался с сестрой Мелконяна. Бывшая жена Гребенюка раскрыла детали возникших в Сети разногласий.

Адвокат Павел Астахов заявил газете ВЗГЛЯД, что сестру напавшего на волгоградца за перепалку в родительском чате и ее мужа могут привлечь к уголовной ответственности за угрозы расправой.