 

Бастрыкин взял на контроль дело об убитом после ссоры в родительском чате

03.11.2020, 21:05, Новости дня

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства дело о волгоградце, избитом до смерти после ссоры в родительском чате.

Во время оперативного совещания с руководствами центрального аппарата Бастрыкин отметил необходимость тщательного изучения всех обстоятельств инцидента и проведения быстрого и качественного расследования, передает ТАСС.

Напомним, в одном из банков Волгограда 24 октября отцу-одиночке Роману Гребенюку пробили кастетом череп из-за конфликта в родительском чате. Мужчина умер в реанимации. Подозреваемого в избиении Арсена Мелконяна, арестовали до 24 декабря.

Местные СМИ опубликовали переписку в чате, где незадолго до инцидента Гребенюк поругался с сестрой Мелконяна. Бывшая жена Гребенюка раскрыла детали возникших в Сети разногласий.

Адвокат Павел Астахов заявил газете ВЗГЛЯД, что сестру напавшего на волгоградца за перепалку в родительском чате и ее мужа могут привлечь к уголовной ответственности за угрозы расправой.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / В США вынесли еще одно обвинение в отношении Ассанжа

02.10 / Мишустин назвал самую главную на Земле профессию

22.09 / США потребовали от Кипра сменить позицию по санкциям ЕС против Белоруссии

20.10 / Guardian – бельгийский министр заявил, что его страна близка к коронавирусному «цунами»

10.07 / В ЛДПР заявили об обысках у шести членов партии в Хабаровском крае

24.10 / Во Франции задержали итальянца, подозреваемого в 160 изнасилованиях несовершеннолетних

15.09 / Названо имя нового адвоката Ефремова

10.08 / Гутерриш призвал белорусские власти к максимальной сдержанности

16.07 / Члена «Партии Шария» избили в Киеве

01.07 / Онлайн-голосование по поправкам в конституцию РФ завершилось. Явка – 93,02%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска