Ученые узнали, что происходит в мантии Земли благодаря лунному минералу

03.11.2020, 21:05, Разное

Ученые, представляющие Манчестерский университет (Великобритания), выявили лунный минерал, позволяющий выяснить, что происходит в мантии Земли, где экстремально высокие давления. Состав металла имеет некоторые сходства с находящимися под поверхностью земного шара элементами.

Обнаруженный в лунном метеорите минерал под названием донвильгельмсит содержит элементы, напоминающие минералы из мантии-массивного слоя льда и горных пород. Он был выявлен в Oued Awlitis 001, найденном в Западной Сахаре шесть лет назад. Согласно утверждению исследователей, лунный артефакт дает возможность объяснить, что скрывается под поверхностью Голубой планеты в сотнях километров.

По словам доктора Веры Ассис Фернандес, огромную роль играют шоковые области, напоминающие метеорит и появляющиеся в результате бомбардировки скалы. Они способны отражать режимы температуры и давления, которые являются аналогичными режимам, преобладающим в мантии.