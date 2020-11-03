 

Ученые узнали, что происходит в мантии Земли благодаря лунному минералу

03.11.2020, 21:05, Разное

Ученые, представляющие Манчестерский университет (Великобритания), выявили лунный минерал, позволяющий выяснить, что происходит в мантии Земли, где экстремально высокие давления. Состав металла имеет некоторые сходства с находящимися под поверхностью земного шара элементами.
Обнаруженный в лунном метеорите минерал под названием донвильгельмсит содержит элементы, напоминающие минералы из мантии-массивного слоя льда и горных пород. Он был выявлен в Oued Awlitis 001, найденном в Западной Сахаре шесть лет назад. Согласно утверждению исследователей, лунный артефакт дает возможность объяснить, что скрывается под поверхностью Голубой планеты в сотнях километров.

По словам доктора Веры Ассис Фернандес, огромную роль играют шоковые области, напоминающие метеорит и появляющиеся в результате бомбардировки скалы. Они способны отражать режимы температуры и давления, которые являются аналогичными режимам, преобладающим в мантии.



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