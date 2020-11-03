 

Певец Стас Костюшкин рассказал о своей ориентации

03.11.2020, 21:05, Разное

Популярный российский певец Стас Костюшкин пошутил над своей ориентацией. В Instagram он обнародовал текст письма, который прислала ему одна из поклонниц.
К Стасу Костюшкину в личных сообщениях обратилась якобы экстрасенс. Она пояснила артистку факты из его жизни, о которых он сам и не догадывался. В письме говорится, что Стас Костюшин является брутальным представителем нетрадиционной ориентации. Также там указано, что к таковым относится и его жена Юлия, однако данный факт она скрывает от супруга и общественности. Эти откровения вызывали у музыканта только улыбку, поскольку со своей возлюбленной экс-солист группы «Чай вдвоем» счастлив уже много лет.

В письме экстрасенс затронула и Дениса Клявера. Его также она назвала представителем нетрадиционной ориентации, но не брутальным. Артист якобы любит только Костюшкина.

В описании к посту исполнитель пошутил, что не может понять, как экстрасенс узнала «правду». В комментариях пользователи оценили чувство юмора Костюшкина.

Напомним, что дуэт «Чай вдвоем» появился в середине 90-х годов. В 2012 году он распался, а Денис Клявер и Стас Костюшкин начали сольные карьеры.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Суд огласил приговор режиссеру Кириллу Серебренникову

27.07 / Один из вулканов в России извергается необычными алмазами

22.10 / Сын актера Владимира Конкина Ярослав четыре года лежал парализованным

19.08 / Защита Ивана Сафронова подала жалобу в Генпрокуратуру

01.11 / Выдавить из себя Пиночета

23.07 / Родные Фриске отсудили у Шепелева миллионы: озвучено решение

29.10 / Сознательность вместо ограничений

14.07 / Ученые: Прививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса

24.09 / «Опять ключи куда-то делись»: характерные «звоночки» деменции

10.08 / Мнение: Чем пахнет в Минске?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска