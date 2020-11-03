Певец Стас Костюшкин рассказал о своей ориентации

03.11.2020, 21:05, Разное

Популярный российский певец Стас Костюшкин пошутил над своей ориентацией. В Instagram он обнародовал текст письма, который прислала ему одна из поклонниц.

К Стасу Костюшкину в личных сообщениях обратилась якобы экстрасенс. Она пояснила артистку факты из его жизни, о которых он сам и не догадывался. В письме говорится, что Стас Костюшин является брутальным представителем нетрадиционной ориентации. Также там указано, что к таковым относится и его жена Юлия, однако данный факт она скрывает от супруга и общественности. Эти откровения вызывали у музыканта только улыбку, поскольку со своей возлюбленной экс-солист группы «Чай вдвоем» счастлив уже много лет.

В письме экстрасенс затронула и Дениса Клявера. Его также она назвала представителем нетрадиционной ориентации, но не брутальным. Артист якобы любит только Костюшкина.

В описании к посту исполнитель пошутил, что не может понять, как экстрасенс узнала «правду». В комментариях пользователи оценили чувство юмора Костюшкина.

Напомним, что дуэт «Чай вдвоем» появился в середине 90-х годов. В 2012 году он распался, а Денис Клявер и Стас Костюшкин начали сольные карьеры.