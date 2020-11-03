 

Младший сын Орбакайте Дени Байсаров сделал предложение своей девушке

03.11.2020, 21:05, Разное

Младший сын популярной российской певицы Кристины Орбакайте Дени Байсаров сделал предложение своей избраннице Марии. Возлюбленная внука Аллы Пугачевой крупным планом показала кольцо на безымянном пальце правой руки.
Уже давно общественность говорит об отношениях Дени Байсарова и его избранницы Марии. Свою возлюбленную он даже представил Алле Пугачевой, когда Примадонна отмечала юбилей. В комментарии к публикации подписчики начали поздравлять пару с помолвкой.

Недавно Дени Байсаров вернулся в Москву из заграницы. Его мать Кристина Орбакайте рассказала, что он сдал все экзамены и защитил диплом магистра. Артистка заявила, что впереди наследника ждет взрослая жизнь.



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