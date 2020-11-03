От капсул для самоизоляции до digital-коллекций: дизайнеры представили новые лукбуки

03.11.2020, 21:00, Разное

Alena Akhmadullina

“Мы думали о том, в чем нам всем хочется ходить прямо сейчас: что-то уютное, комфортное и при этом позитивное”, – говорит Алена Ахмадуллина. Так появилась капсула Alena Akhmadullina Activewear, состоящая из 10 костюмов универсального, но не базового кроя. Спортивная стилистика капсулы дополнена дизайнерскими деталями: широкий рукав, капюшон-хомут, смещенный карман на брюках. Русская эстетика бренда проявляется очень лаконично: одноцветный принт в виде вышитой крестом фразы “God is my favorite designer”, говорящей о гармонии принятия сегодняшнего дня.

El Piercing Jewelry

Бренды El Piercing Jewelry и El Jewelry решили отказаться от моделей в съемках в пользу своих клиентов, представив лукбук, главными героями которого стали Сарина Турецкая, Галя Хаимова, Милана Пич и другие. “Я хочу, чтобы как можно больше женщин поверили в себя и свою привлекательность, и я верю, что наша съемка помогла многим девушкам раскрепоститься и почувствовать себя суперзвездами, которыми они на самом деле и являются” – говорит основатель брендов Елизавета Фенькова.

Cocos Moscow

“Сделать съемку коллекции на побережье Балтийского моря – это была наша мечта. Мы знали о том, что осенью там не работают никакие прогнозы погоды, она меняется каждые 5 минут с очередным порывом ветра. Мы взяли столько вещей, сколько смогли увезти командой из 3 человек”, – говорят создатели лукбука новой линейки Cocos Moscow. В нее вошли объемные теплые пуховики, свитеры крупной вязки, шерстяные брюки, длинные тренчи, хлопковые комбинезоны и другие модели.

Diana Arno

Прибалтийская марка Diana Arno представила digital-лукбук. Линейка включила в себя 6 виртуальных луков, дублирующих образы из последней осенне-зимней коллекции. Поддерживая философию “устойчивости” (sustainability), бренд предлагает купить сервис цифровой примерки луков, которые с помощью специальных технологий накладывают на вашу фотографию, учитывая фактические параметры и размер.

You Wanna

Российский бренд представил новую капсулу знаковых моделей, которая отличается спокойными приглушенными оттенками, минималистичным кроем и стилем oversize. В нее вошли пальто-рубашка из хлопка и удлиненный вариант из смесовой шерсти, утепленные костюмы, брюки из эко-кожи, джемпер с открытой спиной и декоративной цепью. Ключевая модель осенне-зимней капсулы – невесомый экологичный пуховик. Утеплитель из био-пуха обеспечивает теплоизоляцию и комфорт от -10 до – 40 градусов, а технология его производства – высокую износостойкость.

CODE28

Российский бренд сумок и аксессуаров представил новую коллекцию, вдохновением для которой послужил американский драматический сериал “Сестра Рэтчед”. Съемку кампании – свою современную интерпретацию истории Рэтчед – основатели бренда провели в культовом здании Казани – бывшей больнице начала 20 века, а ныне пятизвездочном отеле. В саму коллекцию вошли сумки-торбы, тоуты, клатчи-конверты и другие модели.