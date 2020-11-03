 

Володин: Поправки к закону об ОМС направлены на развитие медучреждений

03.11.2020, 20:43, Разное

Законопроект направлен на сохранение и развитие высокотехнологичной медицинской базы, во многом представленной федеральными медучреждениями и вузами с клинической базой, отметил Володин в интервью телеканалу “Россия 24”.

Сейчас такие центры финансируются наряду с муниципальной больницей. “Более того, если эта больница, научный центр находится в регионах, то он вынужден конкурировать за ресурсы в этом регионе с тем, чтобы их получить, с теми небольшими больницами, которые решают другой уровень медицинских услуг”, – сказал спикер.

Рассматриваемый в Думе законопроект замыкает на Фонд ОМС все высокотехнологичные медучреждения федерального уровня и вузовскую медицину. “Отношения будут строиться между Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и этими медицинскими учреждениями, причем с введением коэффициентов – то есть эти медицинские учреждения будут финансироваться больше, чем обычная, допустим, больница, потому что там все‑таки есть элементы высоких технологий, науки”, – прокомментировал спикер.

Поправки убирают посредников при финансировании медучреждения Фондом. Вместо того, чтобы поддержать такие решения, борются за свои доходы и критикуют законопроект, посетовал Володин.

“Мы говорим о качестве, о сохранении высокотехнологичной медицинской помощи, о развитии ее, а они о сохранении своих доходов. Поэтому мы действуем в интересах наших граждан, в интересах нашей страны для того, чтобы развивать высокотехнологичные медицинские учреждения. Считаем, этот подход решает эту проблему”, – отметил председатель нижней палаты.

Спикер напомнил, что в принятых поправках к Конституции содержится норма о доступной и качественной медицинской помощи.



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