Тяготы жизни Паулины Андреевой – Личное мнение

03.11.2020, 20:40, Разное

Паулина Андреева — красивая женщина с умным лицом. Однако наличие умного лица не гарантирует наличие ума в голове.

У Паулины просто удачно сложились черты этого самого лица в умную мину, неподкреплённую интеллектом.



Когда Андреева открывает рот и начинает говорить, она себя откровенно позорит.

Новая жена Феди Бондарчука пожаловалась на тяготы своей жизни.

Послушаем, как нелегко живётся этой женщине? Попытаемся изо всех сил посочувствовать?

«Меня гнетет зависимость, которую она (актёрская профессия) приносит. Когда ты начинаешь бояться, когда тебе страшно, что все конечно. Зависимость актерская, это всем известно, невероятно сильна. Мало в какой другой профессии ты зависим от своего возраста, от своей формы, от решения множества других людей: от режиссеров, продюсеров, от случайных людей, от фарта. А время твое идет».



Прочитала словесную дристню Паулинки. Перечитала. Постаралась посочувствовать. Не получилось: то ли у меня с эмпатией — туго, то ли Федькина баба совсем зажралась.

Молодая девка легла под женатого, немного облезлого, на мой взгляд, дедушку, развела его на женитьбу и на роли в кино, а теперь ей, видите ли, сложно. Страшно ей, понимаете?

Гнетёт её тяжёлая актёрская доля. Время идёт и, вообще, зависимость.

У нас дети в онкоцентрах умирают. Родители не знают, куда им податься со своей бедой, в какие двери стучать. Деньги на лечение собираем всем миром.

Ситуация с ковидом, по моим оценкам, — жуткая. Люди в больничных коридорах лежат или, вообще, умирают дома. «Скорая», бывает, по двое суток едет. Врачи, медсёстры пашут без выходных, каждый день сталкиваясь с горем, болью, страхом, отчаянием. Сказать, за какую зарплату, Паулинка, или сама догадаешься?

Или, может, догадываться-то и нечем?

Меня бесит актёрский снобизм и тупые, показные страдания этих сырков, всю жизнь катающихся в масле.

Роли они, видите ли, ждут. Неопределённость у них и зависимость от режиссёров! Беда-то какая. Горе прям, огорчение.

Задрали шуты, возомнившие себя интеллектуальной элитой общества. Так и хочется сказать: «Заткнитесь!»

А вам есть что сказать Паулине Андреевой и иже с нею?

Как дела, вообще? Что тревожит?