На выборах в США досрочно проголосовали свыше 100 млн избирателей

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03.11.2020, 20:35, Новости дня

На выборах в США досрочно проголосовали 100 млн 298 тыс. 838 человек, что является рекордом в досрочном голосовании на американских выборах. Об этом свидетельствуют данные портала US Election Project.

Из общего числа более 35 млн человек проголосовали досрочно, придя на избирательные участки, почти 64 млн человека отправили бюллетени по почте, передает РИА «Новости».

Как свидетельствуют данные портала, рекордное число проголосовавших проживает в Калифорнии – там досрочно свои голоса отдали более 12 млн человек, во Флориде и Техасе досрочно проголосовали более девяти миллионов человек соответственно. Данные показывают, что предпочтение досрочному голосованию в большей степени отдали демократы.

Выборы президента США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

В поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир на голосовании победил Байден, а Трамп одержал победу в городе Миллсфилд. Сам Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах страны в городе Уэст-Палм-бич во Флориде, он отдал голос за свою кандидатуру.



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