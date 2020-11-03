В РПЦ предупредили об опасности «самочинного изгнания бесов»

03.11.2020, 20:35, Новости дня

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда отреагировал на видео, где родители «изгоняли из сына бесов», предупредив об опасности таких процедур.

«В традиции древней церкви действительно существовала практика изгнания бесов (экзорцизм, в просторечии – отчитка), которую проводил опытный священник в исключительных случаях и по благословению правящего архиерея. Самостоятельно выносить суждение о том, что человек, а в особенности ребенок, одержим злым духом, а тем более самочинно пытаться изгнать из него бесов, опасно и вредно», – написал Легойда в Telegram.

Он отметил, что родителям мальчика следует обратиться за помощью к врачам и опытному пастырю, чтобы определить душевное состояние ребенка. Легойда также подчеркнул, что «крайне неэтично делать шоу из страданий человека, а тем более ребенка» независимо от его болезней.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором родители десятилетнего мальчика проводят обряд. На видео видно, как они скрутили сына, обдали его освященной водой и помазали чесноком. На кадрах видно, что ребенку больно, он кричит. Органы опеки и попечительства Ольховского района организовали проверку после опубликованного видео. Специалисты опеки не обнаружили следов насилия над мальчиком, его матери выдано направление на консультацию ребенка в детской психиатрической больнице.

Родители ребенка объяснили, что скрутили его для его же безопасности во время приступа.