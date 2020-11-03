Мнение: Знакомства
03.11.2020, 20:25, Разное
Тест прошел, будем знакомиться.
Одновременно задания выполняем.
Публикуйте фотографию свою (или две-три, только нормального размера), несколько слов о себе, а дальше короткие обращения к четырем комментаторам из блога. Это должна быть речь с рефлексией в границах по их поводу.
Потом расскажу, почему четыре и что это значит.
Это первое задание. Второе – вы должны написать, какие письма вы любите разбирать и почему.
А третье задание – для тех, кто будет комментировать других.
Красивые, искренние, уместные шары. Не переслащенные, без багов, без пластмассы.
Темы знакомств – лучший способ потренироваться в шарах. Самые хорошие и самые плохие шары потом обсудим.
Источник: Эволюция
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