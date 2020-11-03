Мнение: Знакомства

03.11.2020, 20:25, Разное

Тест прошел, будем знакомиться.

Одновременно задания выполняем.

Публикуйте фотографию свою (или две-три, только нормального размера), несколько слов о себе, а дальше короткие обращения к четырем комментаторам из блога. Это должна быть речь с рефлексией в границах по их поводу.

Потом расскажу, почему четыре и что это значит.

Это первое задание. Второе – вы должны написать, какие письма вы любите разбирать и почему.

А третье задание – для тех, кто будет комментировать других.

Красивые, искренние, уместные шары. Не переслащенные, без багов, без пластмассы.

Темы знакомств – лучший способ потренироваться в шарах. Самые хорошие и самые плохие шары потом обсудим.