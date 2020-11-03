Володин о выборах президента США: Шоу, а не пример демократии

03.11.2020, 20:23, Разное

“Это шоу называют примером демократии. Более того, предлагают на него смотреть как на стандарт демократии. Не считаю, что это стандарт”, – заявил спикер в интервью телеканалу “Россия 24”.

Российская политическая система более открытая и легитимная, уверен спикер. Он напомнил, что в нашей страны президент избирается напрямую, а американского лидера определяют 538 выборщиков.

Происходящее за океаном Володин назвал постановочным шоу с участием двух партий. За ними стоят элиты и борются за своего кандидата. Такой подход себя изжил, убежден спикер.

“Если они для себя эту систему выбрали – пускай ею и руководствуются, но пускай не учат нас, в течение какого времени проводить выборы, как проводить”, – сказал Володин.

Напомним, что 3 ноября в США проходят выборы президента. За кресло главы Белого дома борются действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.