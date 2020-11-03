 

Володин призвал не спешить при рассмотрении поправок об изъятии детей из семьи

03.11.2020, 20:23, Разное

Нужно защитить ребенка от угроз, но сделать так, чтобы семье не пришлось доказывать, что органы опеки поступили неправильно, сказал спикер.

По его словам, поправки будут обсуждаться вместе с экспертами и родительским сообществом. В основе должна быть скрупулезная работа, подчеркнул Володин.

На рассмотрении Госдумы находятся два законопроекта, и правильные нормы есть в обоих документах, отметил спикер. Но один больше про изъятие ребенка из семье в случае, если ему что-то угрожает, а другой – про отстаивание интересов семьи, пояснил Володин.

“Нам было бы правильно посмотреть баланс и найти ту золотую середину, где, с одной стороны, и семья будет защищена, и, с другой стороны, чтобы ребенок был защищен, не пострадал, особенно от ситуаций, связанных с угрозой его жизни”, – сказал спикер Госдумы в интервью телеканалу “Россия 24”.



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