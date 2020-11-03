 

Мнение: евреи, армяне, украинцы

03.11.2020, 20:10, Разное

 Что между ними общего?
 Территориальный конфликт.
 Что между ними разного, кроме истории, географии, культуры, языка……
 Территориальный конфликт.

 Еврейское государство с секунды своего появления должно было бороться за свое существование, находясь в окружении “соседей”, которые были готовы пожертвовать миллионами арабских жизней лишь бы не допустить существования еврейского государства.
 В итоге израильтяне нашли простое решение – земля в обмен на мир. Вы признаете наше право на существование и в обмен мы возвращаем вам землю, которую вы потеряли в результате агрессии против Израиля. Так Египет получил обратно Синай.
 Армяне отбили Нагорный Карабах у азеров, но за истекшие почти 30 лет Армения не удосужилась ни признать Нагорный Карабах, ни присоединить его к себе, ни предложить Азербайджану землю в обмен на мир.
 В итоге азеры набрались с силой и возможно решат карабахский вопрос без обмена на мир. Кстати, могие кремлевские сочувствующие говорят о возможном геноциде армян в Карабахе, если азеры выиграют, но это обычная кремлевская утка. Армяне всегда могут уйти в свое армянское государство, которое признано всеми.
 Украинская республика получила худший вариант из всех трех – она ни накого не нападала, была признана всеми соседями, имела с ними договора о дружбе и территориальной целостности и в один прекрасный момент проснулась под героические песни зеленных российских солдат, оккупировавших украинский Крым.
 В итоге у Украины нет сейчас физической силы выгнать оккупантов со своей территории, но на её стороне есть право, мировая поддержка и время, чтобы приобрести ядерное оружие у того же Израиля и начать говорить с восточным соседом на его языке…..

Источник: Теория элит



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