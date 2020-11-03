 

В здании ФРС США обнаружена подпольная типография, в которой печатали поддельные доллары

03.11.2020, 20:02, Разное

Сотрудники ФБР пресекли деятельность группы фальшивомонетчиков, которые на протяжении 10 лет занимались изготовлением поддельных долларов США.

Штаб-квартира преступников располагалась прямо в подвале главного офиса Федеральной резервной системы (ФРС) в Вашингтоне.

– Для нас было шоком, что прямо под носом федерального агентства столь длительное время работали преступники. Мы пока не можем точно сказать, сколько долларов они напечатали, но речь может идти сумме в 25-30 миллиардов. Преступники сумели так организовать свою работу, что каждый день отправляли по 5-7 грузовиков прямо от здания ФРС. И самое удивительное, что грузили их рядом с настоящими долларами. Это преступная халатность, которая может подорвать доверие американцев к национальной валюте, — заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

В ближайшее время ФРС опубликует номера и серии поддельных банкнот. Всем держателям фальшивых долларов будет предложено добровольно сдать их в ближайшее отделение аккредитованного банка для последующего уничтожения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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