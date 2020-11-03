 

Мнение: Нападение на Кабульский университет

03.11.2020, 20:00, Разное

В результате нападения боевиков ИГИЛ на Кабульский университет, было убито 35 человек (из них 22 студента) и еще более 50 были ранены.
Боевики ворвались в учебное заведение и начали расстреливать всех, кто попадался им на пути. После чего на территории университета развернулся бой с подоспевшими сотрудниками службы безопасности.
ИГИЛ официально взяли на себя ответственность за нападение, также заявив, что убийство в октябре 24 студентов это также их рук дело.
Правительство Афганистана и Талибан осудили это нападение и заявили, что продолжат борьбу на уничтожение ИГИЛ в стране. Между тем, между собой они продолжают воевать (под Кандагаром Талибан продолжает наступление и вчера занял армейскую базу в нескольких километрах от одной из основных дорог ведущих в город).


Погибшие в бою с террористами бойцы афганского спецназа.

Источник: Colonel Cassad



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