Президент Красного Креста посетит ОРДЛО

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03.11.2020, 19:50, Новости дня

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 ноября заявил, что намерен посетить оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает сайт Офиса президента.

По мнению Маурера, визит на не подконтрольную Украине часть Донбасса позволит ему увидеть реальную ситуацию в регионе.

“Хочу сделать акцент на приверженности продолжению нашей деятельности в Украине и помощи гражданскому населению”, – отметил он.

Также Маурер подчеркнул, что в операционной деятельности Международного комитета Красного Креста Украина является самой важной среди всех стран Европы и восьмой по объему работы этой организации в мире.

Зеленский выразил Мауреру благодарность за желание посетить Донбасс с обеих сторон линии разграничения.

“Чтобы почувствовать, что происходит на Донбассе, надо быть там. Важно то, что вы понимаете, что надо быть по обе стороны контактной линии”, – заявил президент.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. 29 октября в результате нарушения боевиками режима тишины были ранены двое украинских военных, 30 октября двое погибли.

Украинская сторона регулярно сообщает о единичных случаях нарушения режима прекращения огня. Наблюдатели ОБСЕ отметили, что только за прошедшие выходные, 24–25 октября, они зафиксировали почти 50 случаев несоблюдения перемирия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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