Судья КСУ Слиденко два года не вносил в декларации информацию о своей недвижимости – “Наші гроші”

03.11.2020, 19:50, Новости дня

Судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко, который был докладчиком по делу о конституционности ряда положений антикоррупционного законодательства, в течение двух лет не вносил в свои декларации информацию о пользовании какой-либо недвижимостью. Об этом говорится в расследование проекта “Наші гроші з Денисом Бігусом”, обнародованном 2 ноября.

Слиденко, который был назначен на должность в марте 2014 года, приехал в Киев из Винницкой области.

“Логично было бы предположить, что из Винницкой области он должен был приехать с семьей в столицу на постоянное место жительства. Но в течение двух лет – с 2015-го по 2016 год – судья КСУ не отражал в декларациях дома или квартиры в собственности, аренде или пользовании, хотя в части “место фактического проживания” указывал именно Киев”, – говорится в расследовании.

По закону, декларант должен показать имущество, которым пользуется, даже если это была комната в общежитии или временное проживание у родственников, напомнили журналисты.

Но тот момент в декларации судьи был только автомобиль Peugeot 2011 года выпуска. А уже в декларацию за 2017 год Слиденко внес два жилья: арендованную у Государственного управления делами квартиру площадью 47 м² и служебную квартиру от КСУ площадью 108 м² на столичном проспекте Науки.

Меньше чем за год судья приватизировал и продал служебную квартиру, а деньги от продажи, скорее всего, вложил в покупку нового жилья, говорится в расследовании.

В 2019 году в собственности Слиденко появилась квартира на улице Институтской площадью 87,8 м². Она обошлась судье в более чем 5 млн грн.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В “Большой семерке” и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально “разогнало ситуацию”, судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.