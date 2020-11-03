 

Американский режиссер Грейси прокомментировал украинский мюзикл “Ритм” от Monatik

03.11.2020, 19:50, Новости дня

Американский режиссер Майкл Грейси прокомментировал работу украинского певца Monatik над мюзиклом “Ритм”. Свой комментарий Грейси оставил 2 ноября на странице Monatik в Instagram под постом-анонсом ролика о том, как снимался мюзикл.

“Мне было интересно посмотреть, как вы работаете”, – написал он.

Monatik ответил на комментарий Грейси смайлом, изображающим благодарность.

Премьера мюзикла “Ритм” состоялась 3 сентября. В съемках приняли участие украинские певцы, хореографы и бизнесмены.

2 ноября, спустя два месяца после премьеры, Monatik на своем канале в YouTube обнародовал ролик, в котором показал, как проходили съемки мюзикла.

ВИДЕОВидео: MONATIK / YouTube

Режиссер и продюсер Майкл Грейси специализируется на съемках мюзиклов и короткометражных фильмов. Его лучшими работами являются музыкальная картина “Величайший шоумен” (2017) и документальный фильм о британском музыканте Элтоне Джоне “Рокетмен” (2019).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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