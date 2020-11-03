Министр экологии Украины болен COVID-19

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03.11.2020, 19:50, Новости дня

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заявил, что получил положительный результат теста на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 3 ноября он сообщил на своей странице в Facebook.

“Хорошо, что современные технологии позволяют эффективно приспосабливаться к жизненным реалиям. Поэтому, продолжаю работать онлайн. Все рабочие вопросы и процессы буду контролировать дистанционно”, – заявил он.

Он напомнил, что в ведомстве действуют карантинные ограничения, направленные на предотвращение распространения COVID-19. Это температурный скрининг, ношение масок, соблюдение безопасной дистанции, ограничения личных контактов и дезинфекция помещений.

Большинство сотрудников ведомства продолжают работать онлайн, а в админздании находятся только те, “кто вовлечен в выполнение критических функций”, добавил Абрамовский.

https://www.facebook.com/abramovskyy.roman/posts/193861002231856

19 октября сообщалось, что министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов переболел COVID-19. 

6 октября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что известно о 52 нардепах, в разное время инфицированных COVID-19. 22 из них болели на тот момент.

В Украине за последние сутки COVID-19 подтвердили у 8899 человек. Этот показатель – рекордный. Предыдущий – 8752 случаев в сутки – зафиксировали 30 октября. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 411 093 случая коронавирусной инфекции, скончались 7532 пациента, вылечились 168 868. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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