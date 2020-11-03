В аэропорту Шереметьево открылась Всероссийская фотовыставка “Россия. Полет через века”
03.11.2020, 19:43, Разное
Всероссийская фотовыставка “Россия. Полет через века” пройдет в 85 регионах страны. Она призвана
познакомить наших соотечественников с красотой природы и разнообразием архитектуры,
богатством культурного, исторического и духовного наследия республик, краев и
областей России.
Жители других регионов страны увидят выставку на
центральных площадях городов, в выставочных залах музеев и библиотек,
терминалах аэропортов. Часть экспозиции посвящена 75-летию победы в Великой
Отечественной войне – в нее вошли фотоработы военных корреспондентов в
сопровождении строк легендарных стихотворений о войне.
Также в подборку включены
современные фото, призывающие сохранить память поколений о великом подвиге и
героизме советских воинов. Организатором проекта выступила Группа компаний
“РЕГИОН” при поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям и ПАО “Московский Кредитный Банк”.
Открывая выставку, директор по связям с общественностью
АО “МАШ” Анна Захаренкова подчеркнула: “Мы рады тому, что именно аэропорт
Шереметьево стал своеобразной стартовой площадкой для запуска всероссийского
проекта, посвященного одному из самых патриотичных праздников”. Она отметила, что аэропорт
является востребованной и нестандартной локацией для проведения различных
культурно-познавательных мероприятий.
Шереметьево активно участвует в
общенациональных арт-акциях, таких, как “Ночь искусств” и “Ночь музеев”, а также
организует собственные выставки и фестивали с обширной программой. “Все это
отвечает важнейшей социальной миссии аэропорта Шереметьево – популяризации
российской культуры среди наших соотечественников и за рубежом”, – заключила Анна Захаренкова.
Начальник Управления периодической печати, книгоиздания
и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Юрий
Пуля заметил, что данная выставка явилась результатом общенационального фотопроекта
“Россия. Полет через века”, отражающего красоту и разнообразие всех регионов
России. “Фотоальбомы, выпущенные в рамках проекта, получили широкое
международное признание. Проект “Россия. Полет через века” фактически наследует
традиции известного русского фотографа Проскудина-Горского, который в начале 20
века первым создал масштабную фотохронику России”, – отметил Юрий Пуля.
В Шереметьево же, по его словам, дан старт целой
серии экспозиций, которые 4 ноября откроются во всех регионах России. Фотовыставка “Россия. Полет
через века” открыта для посещения пассажиров и гостей аэропорта до 4 декабря
2020 года в пешеходной галерее между Терминалами D и Аэроэкспресс и в
арт-галерее на 2 этаже Терминала D.
Проект объединил работы
фотографов из разных уголков страны. В их объективах – завораживающие пейзажи
Куршской косы и Ключевской Сопки, заснеженное Заполярье, хребты величественных
Кавказских гор и другие легендарные места России. В основе выставки –
фотографии из одноименного проекта, а также более 200 уникальных работ. Из них
около 100 работ отобраны специально к выставке в регионах и включены в местные
экспозиции.
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