В аэропорту Шереметьево открылась Всероссийская фотовыставка “Россия. Полет через века”

03.11.2020, 19:43, Разное

Всероссийская фотовыставка “Россия. Полет через века” пройдет в 85 регионах страны. Она призвана

познакомить наших соотечественников с красотой природы и разнообразием архитектуры,

богатством культурного, исторического и духовного наследия республик, краев и

областей России.

Жители других регионов страны увидят выставку на

центральных площадях городов, в выставочных залах музеев и библиотек,

терминалах аэропортов. Часть экспозиции посвящена 75-летию победы в Великой

Отечественной войне – в нее вошли фотоработы военных корреспондентов в

сопровождении строк легендарных стихотворений о войне.

Также в подборку включены

современные фото, призывающие сохранить память поколений о великом подвиге и

героизме советских воинов. Организатором проекта выступила Группа компаний

“РЕГИОН” при поддержке Федерального агентства по печати и массовым

коммуникациям и ПАО “Московский Кредитный Банк”.

Открывая выставку, директор по связям с общественностью

АО “МАШ” Анна Захаренкова подчеркнула: “Мы рады тому, что именно аэропорт

Шереметьево стал своеобразной стартовой площадкой для запуска всероссийского

проекта, посвященного одному из самых патриотичных праздников”. Она отметила, что аэропорт

является востребованной и нестандартной локацией для проведения различных

культурно-познавательных мероприятий.

Шереметьево активно участвует в

общенациональных арт-акциях, таких, как “Ночь искусств” и “Ночь музеев”, а также

организует собственные выставки и фестивали с обширной программой. “Все это

отвечает важнейшей социальной миссии аэропорта Шереметьево – популяризации

российской культуры среди наших соотечественников и за рубежом”, – заключила Анна Захаренкова.

Начальник Управления периодической печати, книгоиздания

и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Юрий

Пуля заметил, что данная выставка явилась результатом общенационального фотопроекта

“Россия. Полет через века”, отражающего красоту и разнообразие всех регионов

России. “Фотоальбомы, выпущенные в рамках проекта, получили широкое

международное признание. Проект “Россия. Полет через века” фактически наследует

традиции известного русского фотографа Проскудина-Горского, который в начале 20

века первым создал масштабную фотохронику России”, – отметил Юрий Пуля.

В Шереметьево же, по его словам, дан старт целой

серии экспозиций, которые 4 ноября откроются во всех регионах России. Фотовыставка “Россия. Полет

через века” открыта для посещения пассажиров и гостей аэропорта до 4 декабря

2020 года в пешеходной галерее между Терминалами D и Аэроэкспресс и в

арт-галерее на 2 этаже Терминала D.

Проект объединил работы

фотографов из разных уголков страны. В их объективах – завораживающие пейзажи

Куршской косы и Ключевской Сопки, заснеженное Заполярье, хребты величественных

Кавказских гор и другие легендарные места России. В основе выставки –

фотографии из одноименного проекта, а также более 200 уникальных работ. Из них

около 100 работ отобраны специально к выставке в регионах и включены в местные

экспозиции.