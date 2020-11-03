В Смоленск прибыл передвижной музей “Поезд Победы”, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

03.11.2020, 19:43, Разное

“Поезд Победы” – уникальный современный арт-проект, представляющий собой движущийся музей-поезд. Это историко-художественная выставка, в которой представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны. Как говорят организаторы, это настоящая “машина времени”, которая переносит гостей в то страшное время. В поезд, который едет по дорогам войны.

Выставка обеспечивает полное погружение гостя в атмосферу того времени. Благодаря проекторам, профессиональному звуковому сопровождению, театральному освещению посетитель оказывается наедине с войной, у него возникает эффект присутствия. На выставке применяются спецэффекты, показываются панорамы боев, 3-д графика. Музыка написана авторами индивидуально под каждую зону экспозиции.

Поезд состоит из 12 вагонов. Внутри них звучит голос женщины-железнодорожника Елены Чухнюк, которая была машинистом паровозной колонны. Во время войны она возила поезда с оружием и боеприпасами на фронт.

Дорога начинается с теплой весны 1941 года. В вагоне сидят инженеры, пионеры, летчики… При входе в первый вагон “Поезда Победы” гость встретит молодого человека. Он лежит на верхней полке и держит книгу Аркадия Гайдара. С этого начинается длинный и полный драмы рассказ о войне… И заканчивается он победным маем 45-го.