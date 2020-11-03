Мнение: Мифы об экспорте леса, 7 лет за вывоз шпал и победа Китая в торговой войне

03.11.2020, 19:35, Разное

1. Кто бы мог подумать: маленькая островная Новая Зеландия экспортирует чуть ли не больше необработанной древесины, чем огромная Россия. Жуткие опасения вызывает судьба лесов в стране хоббитов – постепенно их пожирает китайский дракон.

И это всего лишь один из вызывающих удивление пунктов в подробном разборе мифов про экспорт леса на канале «Сделано у нас». Приведу здесь итоговые выводы:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/kak-je-kitai-budet-jit-bez-russkogo-lesa-5f72f70a8eec670acab21869

А. Объёмы экспорта необработанного леса сократились в России за 10 лет с 50 млн кубометров до 15 млн кубометров. Произошло это благодаря введённым заградительным пошлинам. Кстати, когда Россия продавала 50 млн кубометров, я что-то никакой истерики по этому поводу не помню. Наверное, это кое-кого устраивало.

Б. Доля в экспорте необработанной древесины лишь 10%. 90% это обработанная древесина или изделия из неё.

В. Россия, несмотря на огромные площади лесов, по экспорту необработанной древесины делит первое место с Новой Зеландией, и лишь немного опережает США.

Г. В России очень быстро и активно развивается переработка леса внутри страны.

Д. Незаконная вырубка и контрабанда – лишь следствие высоких экспортных пошлин на вывоз русского леса.

2. Как мы с вами и предполагали, правительство ужесточает меры против незаконного вывоза леса:

https://tass.ru/ekonomika/9701235

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому шпалы из древесины хвойных пород внесут в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Это позволит ужесточить ответственность за незаконный вывоз таких материалов, сообщает во вторник пресс-служба правительства РФ.

Решение связано с тем, что недобросовестные экспортеры декларировали ценные лесоматериалы, в том числе брус, как шпалы. В отдельных случаях это позволяло им уйти от ответственности за нарушения при транспортировке товара через границу, поясняют в кабмине.

“Дополнение перечня исключит такую возможность: за незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тыс. рублей теперь будут наказывать лишением свободы на срок от трех до семи лет”, – говорится в сообщении.

3. Западные эксперты признали за Китаем промежуточную победу в торговой войне:

https://lenta.ru/news/2020/10/26/trade/

Эксперты, опрошенные Bloomberg, ранее заявили, что Китай побеждает в торговой войне. ВВП страны увеличился на 3,2 процента во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экономика США сократилась на 32,9 процента в годовом выражении. Аналитики также отмечают, что процесс выхода китайских технологических компаний на первые места в мире — вопрос времени. Попытки Белого дома помешать этому пока не приносят результатов.