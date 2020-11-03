 

Мнение: Самый большой в классе

03.11.2020, 19:30, Разное

Путин (или кто-то очень на него похожий) прибыл в Петербург на поднятие флага на ледоколе "Виктор Черномырдин". Ледокол имеет богатую судьбу – уже горел, а его стоимость увеличилась, как водится, в полтора раза от проектной: с 8 до 12 млрд рублей. Ну, как трамплин на Олимпиаде, хотя и немножко поскромнее. "Виктор Черномырдин" – рекордсмен в своем классе, способный ломать очень солидные льды

Со льдами, правда, уже возникает определенная закавыка – в этом году до сих пор (а на дворе уже ноябрь) Севморпуть открыт. Льды все еще не закрыли трассу:

Может так случиться, что надобность в ледоколах такого класса если и не отпадет, то будет весьма скромной – во всяком случае пока все тенденции таковы. Есть глобальное потепление или нет его, но сейчас приходится считаться с предположением, что все-таки есть.

Это, кстати, вопрос не праздный. Есть такая отрасль человеческой деятельности – наука. Всегда очень хочется на ней сэкономить. Толку с этих лысых очкариков немного, а денег они потребляют немеряно. И вот когда такое мудрое решение приходит в голову и начинает воплощаться в жизнь, то выясняется, что будь в России наука, она могла бы дать прогноз на перспективы потепления в Арктике. Глядишь, и не нужно было бы строить такое большое и дорогое судно, сманеврировать ресурсом и построить что-то еще. И тоже нужное. Но – все происходит по факту. Ледокол строили, строили, и, наконец, построили. И очень может быть, что очень даже зря.

Источник: Эль Мюрид



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