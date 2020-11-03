 

Фотограф обнародовал редкий снимок молодого Игоря Николаева

03.11.2020, 19:20, Разное

Фотограф Роман Родин на раритетном фото показал молодого музыканта Игоря Николаева. Он разместил снимок на своей странице в социальной сети Instagram.
Фотограф Роман Родин, который часто сотрудничал с Аллой Пугачевой, в комментарии к публикации поздравил с днем рождения музыканта Талгата Тухтамышева. Он играл в коллективе «Рецитал» вместе с Игорем Николаевым.

Игорь Николаев прославился именно в этой группе. В 1980 году он начал работать в коллективе аранжировщиком и клавишником. С тех пор Алла Пугачева дружит с Игорем Николаевым. В 1984 году она исполнила его композиции «Айсберг» и «Расскажите птицы».

Не многие узнали популярного музыканта на архивном снимке. Публикация в целом собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Моника Белуччи и Венсан Кассель поддержали дочь Деву на съемках рекламной кампании Dolce&Gabbana

25.06 / Мнение: Сталин об Иване Грозном, судьба верного ленинца и высшее образование в 1918 году

16.10 / Сергей Жуков из «Руки Вверх!» рассказал о домогательствах продюсера

29.07 / Глава Владимира Ольга Деева досрочно сложила полномочия

28.09 / Ученые нашли способ омоложения организма на девять лет

24.06 / Мнение: Время Путина…

30.07 / Мнение: Сила Сибири

18.09 / Ученые предложили использовать окурки при производстве кирпичей

01.10 / Компания Amazon представила технологию для оплаты сканированием ладони

02.07 / Мнение: Голосувание закончилось как надо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска