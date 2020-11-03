Фотограф обнародовал редкий снимок молодого Игоря Николаева

03.11.2020, 19:20, Разное

Фотограф Роман Родин на раритетном фото показал молодого музыканта Игоря Николаева. Он разместил снимок на своей странице в социальной сети Instagram.

Фотограф Роман Родин, который часто сотрудничал с Аллой Пугачевой, в комментарии к публикации поздравил с днем рождения музыканта Талгата Тухтамышева. Он играл в коллективе «Рецитал» вместе с Игорем Николаевым.

Игорь Николаев прославился именно в этой группе. В 1980 году он начал работать в коллективе аранжировщиком и клавишником. С тех пор Алла Пугачева дружит с Игорем Николаевым. В 1984 году она исполнила его композиции «Айсберг» и «Расскажите птицы».

Не многие узнали популярного музыканта на архивном снимке. Публикация в целом собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.