 

Ольга Бузова заявила, что ее не коснулся финансовый кризис

03.11.2020, 19:20, Разное

Певица и ведущая Ольга Бузова заявила, что ее не коснулся финансовый кризис, связанный с пандемией коронавируса. По ее словам, из-за отмены массовых мероприятий артисты находились в одинаковых обстоятельствах: всем было сложно.
От звезд очень часто звучат жалобы на плачевное положение в плане финансов. Однако в их ряды нельзя отнести Ольгу Бузову, поскольку, по ее словам, по ней не ударил кризис. Дела у поющей ведущей всегда обстоят отлично, на что-то жаловаться они не привыкла.

В то же время Бузова признается, что очень скучает по концертам. Ей не хватает живого общения с публикой, но она готова ждать, когда закончится пандемия. Ценник на свои выступления артистка снижать не стала. На 2021 год у знаменитости уже намечено несколько концертов.

Бузова объяснила, что прайс складывается из трат на содержание коллектива, создания творчества и иных факторов. Если ее гонорар будет снижен, то пострадает качество контента, а также придется уменьшить зарплаты сотрудникам.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Признавшийся в аферах с авизо банкир Гришин заговорил об инвестициях в Россию

30.05 / Страсть к вредным продуктам может быть вызвана влиянием общества

10.08 / В России сообщили о поражении Лукашенко: Проиграл всю страну

27.08 / Эльман Пашаев “спрятал” очевидца невиновности Ефремова

05.10 / Xiaomi Mi 10 Ultra позволяет устанавливать игры в оперативную память

03.08 / Журналист: Лукашенко разрушил союз России и Белоруссии

22.10 / Путин об отравлении Навального: Могли бы не выпускать

12.08 / “Северный ветер” Ренаты Литвиновой: Софья Эрнст, Светлана Ходченкова и Ульяна Добровская в трейлере нового фильма режиссера

28.10 / В Apple намерены создать сверхпрочное стекло для защиты гибких дисплеев iPhone

29.10 / Поклонники раскритиковали откровенные джинсы Юлии Михалковой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска