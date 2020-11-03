Ольга Бузова заявила, что ее не коснулся финансовый кризис

03.11.2020, 19:20, Разное

Певица и ведущая Ольга Бузова заявила, что ее не коснулся финансовый кризис, связанный с пандемией коронавируса. По ее словам, из-за отмены массовых мероприятий артисты находились в одинаковых обстоятельствах: всем было сложно.

От звезд очень часто звучат жалобы на плачевное положение в плане финансов. Однако в их ряды нельзя отнести Ольгу Бузову, поскольку, по ее словам, по ней не ударил кризис. Дела у поющей ведущей всегда обстоят отлично, на что-то жаловаться они не привыкла.

В то же время Бузова признается, что очень скучает по концертам. Ей не хватает живого общения с публикой, но она готова ждать, когда закончится пандемия. Ценник на свои выступления артистка снижать не стала. На 2021 год у знаменитости уже намечено несколько концертов.

Бузова объяснила, что прайс складывается из трат на содержание коллектива, создания творчества и иных факторов. Если ее гонорар будет снижен, то пострадает качество контента, а также придется уменьшить зарплаты сотрудникам.