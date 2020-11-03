«Сама в шоке»: Кристина Асмус опубликовала фотографию в свадебном платье у дверей ЗАГСа

03.11.2020, 19:20, Разное

Кристина Асмус поделилась новым провокационным снимком, видно, что она находится около ЗАГСа в свадебном наряде. Фанаты удивлены случившимся и хотят узнать правду.

Несколько дней назад Кристина Асмус официально расторгла брак со своим мужем Гариком Харламовым. Сегодня на своей странице в Instagram она поделилась снимком, на котором позирует возле ЗАГСа в свадебном платье, а в руках держит букет невесты. Актриса на фото выглядеть очень счастливой. Снимок подписала интригующей надписью: «Сама в шоке».

Публикация вызвала жаркий спор у поклонников. Некоторые фанаты стали писать Кристине Асмус поздравления с новым браком, а другие спорят, что актриса просто сфотографировалась на съемочной площадке во время работы. Также появилось предположение, что кадр символизирует новую жизнь актрисы.

Напомним, что 29 октября Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись. Дочь пока остается с матерью, а отец все так же принимает участие в ее жизни.