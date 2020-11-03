Русский механизм

03.11.2020, 19:10, Разное

Восемь притч об одном человеке и Горьковском автомобильном заводе.

Всякий человек, истерзанный так называемой новостной повесткой, со всеми ее эпидемиями, заговорами, проклятиями, новой этикой и девальвацией традиционных ценностей, должен попасть в Нижний Новгород на Горьковский автомобильный завод. Во-первых, чтобы убедиться, что что-то в стране все еще действительно работает, а во-вторых, ради самого запретного и манящего русского занятия — попытки понять, что на самом деле происходит в России. Логика тут простая: если вас действительно интересует русский механизм, поезжайте туда, где его делают. Успокоения это не принесет, но, по крайней мере, вы узнаете, что такое муда, кайзен и голубой океан, а также получите возможность встретиться и поговорить с интересными людьми. Наш специальный корреспондент предпринял такую попытку. Публикуем его путаный отчет и фотографии с места событий.

1. Притча о муда и кайзен

Один человек хотел понять порядок вещей: где всему дается начало и когда этому приходит конец. Такое знание сделало бы человека подобным богу. Он стал бы творцом вещей и властелином мира. Естественно, что на этом пути рано или поздно он попал в Нижний Новгород на ГАЗ — Горьковский автомобильный завод.

На свете не так много мест, настолько явно дразнящих вечность всесилием смертного человека. Всего за полтора года на берегу Волги на месте деревни Монастырка советскими людьми с помощью инженеров и специалистов американской компании Austin был построен новый город для рабочих и самый большой в Европе автомобильный завод, о котором до сих пор говорят, что в длину он занимает три трамвайных остановки, а в ширину — две автобусных. 19 января 1932 года в 19 часов 15 минут на установленном здесь конвейере фирмы Ford был собран первый грузовик Газ-АА, знаменитая полуторка. В следующие 17 лет здесь сделали 829 808 таких же машин.

Один человек, конечно же, был пленен зрелищем всеобщего людского конвейера. Это было похоже на гигантскую мастерскую Творца, шумную, пахнущую пугающей простотой мира и пронизанную светом и радостью какой-то недосягаемой мечты. В огромном цеху, в начале медленно ползущих лент конвейера, закладывались черные металлические рамы, скелеты новых сущностей, предназначенных к выходу в мир. 1100 человек присоединяли к скелетам по 5000 деталей, тратя на это строго определенное время. Такт их движений был продуман и предопределен.

Стоя каждый на своем месте, они должны были уложиться, например, в 227, 141 или 519 секунд, чтобы не задерживать следующих людей,

стоящих дальше, вдоль медленной ленты созидания мира, и у которых были свои 227, 141 или 519 секунд на то, чтобы прибавить к изменяющейся картине бытия что-то особенное, свое.

На заводе. Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая»

Логика усилий каждого была здесь предельно понятна, но общий замысел, приводящий в действие весь этот магический поток, все еще оставался для одного человека загадкой. Конечно, один человек ясно видел теперь весь прежде скрытый от него порядок вещей. Сейчас можно было представить себе даже свое собственное место в открывшейся наконец картине мироздания, от начала до самого ее конца, и потратить целую жизнь на то, чтобы научиться всем нужным для этого секретам. Познать основы управления резьбовыми соединениями, научиться правильно прикручивать колеса, протягивать провода, устанавливать и закреплять кабину, вживлять в тело автомобиля его двигатель, проверять работу электроприборов.

Завод сам открывал своим обитателям целую бездну тайн: откуда берутся и куда именно кладутся детали, как штампуется и сваривается кузов, через какие 12 ванн он проходит на линии окраски, что такое катафорез. Наконец, можно было постичь самую глубинную суть, драму этого всеобщего созидательного представления, которая выявляет характеры, достоинства и пороки людей, собранных Заводом, чтобы дать человечеству все то, чего оно хочет и может себе позволить. Не принимай дефект! Не делай дефект! Не передавай дефект! Каждый, казалось, точно знал здесь все три эти главные истины творимого им мира, но при этом не был все же его творцом, то есть полноценным властелином Замысла, извлекающего суть из бессмысленной пустоты вселенной.

Так казалось одному человеку до тех пор, пока он не встретил наконец Мастера. Это произошло в корпоративном университете Группы ГАЗ, и Мастером оказался старший тренер Алексей Наумов. Алексей Наумов учил здесь молодых и опытных рабочих новым для них навыкам, позволяющим оставаться полноправной частью Завода — гигантской мастерской Человека-Творца.

— Не делай муда, делай кайзен, — так сказал Мастер Наумов одному человеку.

Простота этого соображения показалась одному человеку непостижимой.

— Но что это значит? — спросил он Мастера.

— Это понятно каждому. Муда и кайзен — основа бережливого производства, — такой был ответ.

Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая»

Полная картина мира открылась теперь одному человеку во всей своей ясности и красоте. Конечно! Муда в переводе с японского — тщетность и бесполезность. Тайити Оно, основатель системы бережливого производства автомобильного концерна Toyota, выделял целых семь видов муда, каждый из которых вынуждал людей делать ненужные и мешающие конвейеру движения и операции. Борьба с муда и поощрение кайзен, то есть небольших усовершенствований и улучшений, предлагаемых работниками, — вот главные секреты мироздания, владея которыми, даже один человек может стать подобен богу и сделаться творцом всех вещей. Осталось только выяснить, каких именно.

Что вообще можно сделать на Заводе, построенном на берегу Волги американцами и оснащенном производственными конвейерами, усовершенствованными технологиями бережливого производства японской Toyota? На что в принципе способен русский человек, прошедший через татаро-монгольское иго, царизм, войны, коммунизм, культ личности, ускорение, перестройку, эпидемию вируса SARS-Cov-19 и овладевший тайным знанием о том, что есть тщета, а что — улучшение? Ответ мудр, поскольку так же прост, как кайзен и муда. Русский человек способен создать русский механизм. Тот самый русский механизм, который в конечном итоге создает самого по себе русского человека. В случае с заводом ГАЗ это коммерческие автомобили ГАЗель NEXT, ГАЗель CITY, а также ГАЗон и САДКО NEXT. Полный ассортимент продукции широко представлен на официальном сайте предприятия.

2. Притча о стратегии голубого океана

Один человек придерживался стратегии алого океана. Границы его мыслей были определены, поступки оговорены заранее. Оставалось лишь следовать установленной традиции и правилам, с которыми согласны остальные. Это был океан здравого смысла. Но однажды он стал алым от крови тех, кто в него верил. Реализм этой веры состоял в том, что овладеть общим океаном возможностей можно было только через право резать друг другу глотки, чтобы невозможно было понять, кто и в чем именно оказался прав.

Так продолжалось до тех пор, пока один человек не встретил Андрея Кузнецова, директора по развитию дивизиона «Легкие коммерческие и легковые автомобили» группы ГАЗ.

Андрей Кузнецов. Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая»

— Машиностроение — сложная вещь, — так сказал Андрей Кузнецов одному человеку. — Здесь всегда есть куда приложить мозги. Я сам уходил с ГАЗа, думал, может быть, существуют места повкуснее. Но нет. Здесь мы заняты эволюцией смыслов.

— В чем же она состоит? — спросил один человек у Андрея Кузнецова.

— Я опишу ее четырьмя словами, — ответил Андрей Кузнецов. — Дешевый. Надежный. Ремонтопригодный. Умный.

— Что это значит?

— Это то, чем был и каким станет наш коммерческий автомобиль. Но он был и останется инструментом выживания. Он труженик. Он кормилец.

— С ним мы преодолеем алый океан?

— С ним мы создадим голубой, — так ответил Андрей Кузнецов, который придерживался стратегии голубого океана, поскольку читал переведенную на 43 языка книгу о сути современной конкуренции Кима Чана и Рене Моборна «Стратегия голубого океана». Идея состоит в том, чтобы не резать конкурентам глотки на берегу алого океана рынка, а создавать спрос на рынке, где нет никаких конкурентов.

По сути, надо всегда делать то, чего нет, и позволять себе нечто такое, о чем никто и ни с кем еще не договаривался.

— Русский механизм! — понял один человек и пошел искать свой собственный голубой океан.

3. Притча о трате времени и сил

Один человек всегда тратил время и силы, но никогда не понимал, зачем и на что именно. Жизнь одного человека уже подходила к концу, а он все еще не знал, почему ее прожил. Так продолжалось до тех самых пор, пока он не встретил Андрея Сафонова, управляющего директора автомобильного завода ГАЗ. Андрей Сафонов вырос в рабочей семье, сам 25 лет отдал производству, и поэтому посоветовал одному человеку тоже стать рабочим.

Андрей Сафонов. Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая»

— Но что это изменит? — удивился один человек. — Я, как и рабочие, тоже хожу на работу.

— Рабочие не ходят на работу, — так ответил Андрей Сафонов одному человеку. — Рабочие трудятся. Они создают ценности, поэтому они — другие люди.

— Почему же они другие?

— Они не тратят времени и сил. Они вкладывают душу в русский механизм.

— Что же выходит, только у русского механизма есть душа?

— Не знаю, — так ответил Андрей Сафонов. — Мы же не вкладываем душу в другие механизмы.

Это соображение прибавило одному человеку времени и сил.

4. Притча о сохранении камней

Один человек никогда не был другим. Старался оставаться самим собой, хотя это было и непросто: ведь оставаясь собой, всегда надо знать, кто ты. А этого ни один человек никогда не знает. Так продолжалось до тех пор, пока один человек не встретил Дмитрия Аросланкина, директора по разработке продукта объединенного инженерного центра группы ГАЗ.

Дмитрий Аросланкин пришел на ГАЗ в конце девяностых, когда кое-какие из его знакомых уже скололись и спились от безделья и отчаяния. Завод спас Дмитрия Аросланкина и стал его родиной. Дмитрию Аросланкину сейчас 43 года, он отвечает за создание новых машин и улучшение старых, и считает, что многие завидуют ему, потому что он сделал в своей жизни заметное дело и сделает много чего еще.

Дмитрий Аросланкин. Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая»

— Надо быть другим, не таким, как все, — так сказал Дмитрий Аросланкин одному человеку.

— И как же этого добиться?

— У нас на испытательном полигоне есть участок дороги из камней. Если ехать по нему больше пятидесяти километров час, машину очень трясет. Считается, что километр здесь равен двадцати километрам на обычной дороге в реальной жизни. Можно испытывать машину без этих камней? Конечно, можно. Но ведь от кого-то тебе эти булыжники достались, значит, ты должен с ними жить.

— Но зачем?! — спросил один человек.

— Чтобы стать не таким, как все, — ответил Дмитрий Аросланкин. — Быть, как русский механизм. Простым. Нужным. Ловким. Готовым терпеть насмешки. Нашим. Сделанным по нашим чертежам, нашими руками. Таким, чтобы прожить с нами всю жизнь.

ПРОДОЛЖЕНИЕ