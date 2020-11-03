«МегаФон» предоставляет самый быстрый в РФ мобильный интернет

03.11.2020, 19:05, Новости дня

По данным агентства TelecomDaily, самый быстрый мобильный интернет в РФ предоставляет компания «МегаФон». Скорость передачи данных у этого оператора вдвое больше, чем в среднем по стране.

Усредненные данные по «МегаФону» – 38,8 Мбит/с. На втором месте расположилась компания МТС, который готова обеспечивать в среднем 19,7 Мбит/с. «Вымпелком» на третьем месте – 18,4 Мбит/с.

Также достаточно быструю передачу данных в сети предоставляет компания Tele2. Ее показатель – 14,4 Мбит/с. Компания «МегаФон» также серьезно обогнала ближайших конкурентов по максимальной скорости передачи данных. Речь идет о 229,5 Мбит/с против 160,5 Мбит/с у «Вымпелкома» и 94,1 Мбит/с в 94,1 Мбит/с. Данные собраны в тридцати самых крупных городах РФ.