 

«МегаФон» предоставляет самый быстрый в РФ мобильный интернет

03.11.2020, 19:05, Новости дня

По данным агентства TelecomDaily, самый быстрый мобильный интернет в РФ предоставляет компания «МегаФон». Скорость передачи данных у этого оператора вдвое больше, чем в среднем по стране.

Усредненные данные по «МегаФону» – 38,8 Мбит/с. На втором месте расположилась компания МТС, который готова обеспечивать в среднем 19,7 Мбит/с. «Вымпелком» на третьем месте – 18,4 Мбит/с.

Также достаточно быструю передачу данных в сети предоставляет компания Tele2. Ее показатель – 14,4 Мбит/с. Компания «МегаФон» также серьезно обогнала ближайших конкурентов по максимальной скорости передачи данных. Речь идет о 229,5 Мбит/с против 160,5 Мбит/с у «Вымпелкома» и 94,1 Мбит/с в 94,1 Мбит/с. Данные собраны в тридцати самых крупных городах РФ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / Глава МВФ описала коронакризис строками из русской классики

21.08 / Украинцам запретили посещать Белоруссию без загранпаспорта

29.06 / Названо число погибших и пострадавших при взрыве и пожаре в Москве

08.07 / На минских переговорах согласованы гарантии безопасности для авиации, участвующей в ликвидации лесных пожаров – Резников

28.07 / Эксперт объяснила боязнь россиян к электронным трудовым книжкам

01.07 / Министерство инфраструктуры назвало страны, которые открыли границы для Украины

22.09 / Трамп заявил о готовности заключить новую сделку с Ираном

24.08 / Готовивший по заказу СБУ похищение одного из лидеров ополчения ДНР оформил явку с повинной

26.08 / Сущенко: В момент задержания ФСБшники надели мне мешок на голову. Я начал задыхаться

16.09 / Все члены правительства Ирландии самоизолируются из-за подозрения на COVID-19 у министра здравоохранения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска