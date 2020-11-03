 

Компания Huawei откроет собственное производство чипов

03.11.2020, 19:05, Новости дня

Китайская компания Huawei решила открыть собственный завод по производству чипов. Как сообщают источники, на сегодня речь идет об использовании техпроцесса 20 нм.

Современность технологии особо не впечатляет, учитывая тот факт, что корейские конкуренты спорят, стоит ли сразу переходить на 3 нм, или можно сначала поработать на техпроцессе 4 нм.

При этом Huawei сможет перейти на 20 нм не ранее 2022 года. Сейчас есть возможность использовать технологию 45 нм, которую вскоре собираются заменить на 28нм. Однако у производителя нет другого выхода. По американским санкциям компания перестала получать чипы от сторонних поставщиков. Правда, США недавно дала разрешение использовать технологии без поддержки 5G. Но Huawei это вряд ли устраивает.



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