Депрессия увеличивает риск инсульта – новые доказательства

03.11.2020, 19:00, Разное



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При депрессии риск инсульта может увеличиваться примерно на 50%, показало новое крупное исследование, которое опубликовано в Neurology: Clinical Practice.

Ученые проанализировали данные, которые были собраны в длительном исследовании географических различий в заболеваемости инсультом, начавшемся в 2003 году. В нем за 25 тысячами человек наблюдали около 9 лет. Все участники прошли тестирование на депрессию по 12-балльной шкале.

За время наблюдения у людей с показателями от 1 до 3 по шкале депрессии (это утверждает о ее легких симптомах) инсульт развивался на 39% чаще, чем у тех, кто совсем не демонстрировал признаки подавленного настроения. У участников с более выраженной депрессией (по шкале – 4 и выше) этот показатель составил 54%.

Важной находкой ученые считают то, что они не обнаружили разницы в связи между депрессией и инсультам в разных этнических группах. По их мнению, это подчеркивает, что депрессия – самостоятельный фактор риска инсульта.

«Есть множество известных факторов инсульта, такие, как высокое артериальное давление, диабет, болезни сердца; но мы начинаем понимать, что нетрадиционные факторы риска, включая симптомы депрессии, занимают важное место в этом списке», – считает Вирджиния Говард (Virginia Howard) из Школы общественного здравоохранения Университета Алабамы в Бирмингеме.

Говард добавила, что необходимо расширить и дополнить список вопросов, которые обычно задают врачи пациентам, чтобы определить риск инсульта у них.

Что мы знали о связи депрессии и инсульта раньше

Точно определить связь между депрессией и инсультом сложно. Ученые предполагали, что причина такой связи может крыться не в самой депрессии, а в других факторах. Например, депрессия может провоцировать нездоровый образ жизни, который приводит к развитию гипертонии и диабета.

В 2012 году ученые провели метаанализ, результаты которого позволили предположить, что депрессия – самостоятельный фактор риска инсульта. В 2014 году системный обзор пришел продемонстрировал сходные результаты. Его авторы указали, что связь депрессии и инсульту нужно проверить в длительных исследованиях.