Стас Пьеха: кризис среднего возраста – что это такое, откуда он берется и как с ним справиться

03.11.2020, 18:50, Разное

В августе я отметил 40-летие – по статистике, именно в этот жизненный период большинство мужчин сталкивается с кризисом среднего возраста. Не все знают, как его идентифицировать и пережить. Расскажу, какие выводы я сделал, исходя из своего опыта.

Точно я не могу сказать, откуда появляется кризис среднего возраста: кто-то связывает его с физиологией – гормональными перестройками; кто-то – с переосмыслением своей роли в жизни, с тем, что мужчина окончательно лишается иллюзий насчет какой-то поддержки от кого-либо и берет на себя всю ответственность за свою жизнь и жизнь своих близких – то есть, он меняется ролями с родителями полностью. Начинает казаться, что ты уже один, что у тебя нет никого, кто мог бы тебя финансово поддержать. В общем, это целый комплекс разных явлений в жизни. Но, безусловно, это некий кризис адаптаций к новым реалиям.

В моем случае, кризис среднего возраста – это про то, что я все еще во многих ситуациях веду и чувствую себя как ребенок. И если в некоторых жизненных моментах я поступаю мудро, могу принимать взвешенные решения, проявлять адекватные и взрослые реакции, то в других триггерных моментах я веду себя как ребенок. Даже не столько веду, сколько испытываю детские чувства: обиду, растерянность. И с этим багажом я вхожу в 40-летний возраст. А для меня, на первый взгляд, этот возраст не сочетается со всеми этими чувствами.

Ты осознаешь, что теперь ты верхушка этого айсберга – а это всегда страшно, потому что инфантильная часть тебя хочет жить и всегда иметь возможность обратиться куда-то, где тебе помогут. А осознавать, что теперь есть только я, что никто, кроме меня, мне не поможет – очень тяжело.

А еще уходят какие-то иллюзии, потому что уже многое попробовал в жизни, многого достиг: денег заработал, в брак вступал, общественный статус завоевал, кучу отношений перепробовал… Ребенок есть, машину, квартиру купил. Все уже случилось. Тебе казалось, что оно сработает и ты станешь невероятно счастливым – но ты не стал. Начинает появляться понимание, что счастье лежит в какой-то другой плоскости – в плоскости мышления.

Кризис среднего возраста, по статистике, наступает примерно в 40 лет. Но я уверен, что у каждого это происходит индивидуально. Я вообще против какой-то “уравниловки” в этом плане. Бывают люди, у которых уже в 20 лет и слова, и повадки, и манеры 40-летнего человека. Может быть, как раз-таки им в эти 40 лет входить проще.

Наверное, у меня этот кризис происходит сейчас какими-то наплывами. Это такие вспышки, моменты, толчки. Раз – накрыло, потом ты что-то сделал, это получилось, ты это осознал, принял… и начинается что-то новое. Так постепенно ты доходишь до принятия себя в новом возрастном качестве.

Если проходиться конкретно по симптомам, наверное, тут можно назвать страх, тревогу за будущее, ступор и сомнение. И даже где-то отсутствие веры в себя, потому что мужчины в этот период жизни начинают как-то нелепо ярко одеваться, покупать себе красные, фиолетовые, зеленые “поршики” – это делается для того, чтобы поднять уверенность в себе, потому что она в этот момент может упасть. А падает она из-за внутреннего конфликта возраста и самоощущения.

Думаю, и у женщин бывает кризис среднего возраста, просто он протекает, вероятно, по-другому. Но так как я мужчина, я в этот вопрос не углублялся. У меня есть много подруг-ровесниц. И я могу сказать, что у них этот кризис наступает тоже. Современные женщины в 40 лет выглядят прекрасно, здорово одеваются, разбираются во всех гаджетах, идут в ногу со временем – но они уже, разумеется, значительно умнее, чем в 25 лет. А мужчины очень боятся умных женщин – и как раз в возрасте 40 лет, когда падает их самооценка, мужчины выбирают себе помоложе, менее опытную, чтобы повоспитать, повысить свою важность.

Наверное, в этом и есть кризис среднего возраста для женщин – ум и опыт превалирует, иллюзии рушатся – а на этом фоне происходят разочарования и расставания.

Многих тянет на экстрим в этом возрасте, это правда. Но лично у меня этот экстрим был в жизни всегда – мне, как человеку с определенным психокомплексом – всегда хочется каких-то адреналиновых “приколюх”. А к 40 годам, напротив, экстрима в моей жизни стало даже значительно меньше: ушли самолеты, гонки. Я абсолютно точно понял, что больше никогда не сяду на мотоцикл, потому что многие мои друзья поломались, разбились, погибли… Я понял, что это, однозначно, дорога к саморазрушению. Сейчас я испытываю желание найти какой-то баланс между экстримом и любовью к себе, самосохранением.

Также говорят, что именно в кризисе среднего возраста многие мужчины начинают изменять. Я могу только рассуждать о других мужчинах, потому что я занимался построением бесконечных любовных треугольников еще в юности. Сейчас я понимаю, что измены – это очень разрушительная история. Плюс я стараюсь не врать себе. А измены – это, помимо лжи окружающим, в первую очередь, ложь самому себе. Мне жить во лжи очень тяжело.

Возможно, у людей, которые в 40 лет пытаются изменить свою семейную жизнь, была идеальная семья в их картинке бытия – верность, преданность, моногамия… А к 40 годам они приходят к тому, что на самом деле, человек – это животное, в нас биологически не заложено жить с одним партнером всю жизнь. Это некая иллюзия, которая, возможно, до этого была продиктована нуждами и потребностями времени или чем-то еще.

Мне кажется, логично проходить всю эту полигамию, сексоголизм, влюбленность в молодом возрасте… это все круто! Но нужно это проходить с 20 до 30, максимум до 40 лет. Странно, когда люди до 40 находятся в этой иллюзии верности, а в 40-45, когда потихонечку успокаивается гормональный фон и можно уже попытаться хранить верность, люди только начинают гулять. Лично для меня это очень грустная история.

Мне кажется, этот кризис кроется в аспекте счастья – в наполненности… И, наверное, в 40 лет, при правильном раскладе, происходит переключение с установки “деньги-собственность-престиж” на духовную сферу. А кризис – он в сомнениях, в терзаниях, в неуверенности в себе, в попытках попробовать стать счастливым с помощью денег, покупок, достижений… Но фишка в том, что через материальное эта наполненность не приходит, к сожалению. Поэтому именно на этом рубеже человеку очень важно переключиться с материального и допустить духовное в свою жизнь, сделать эту ставку.