Режиссер Оксана Карас: “Место Елизаветы Глинки не занято. Другой такой нет”

03.11.2020, 18:50, Разное

Еще до выхода в прокат фильм был показан на “Кинотавре” и ММКФ и вызвал живейший интерес и активную дискуссию. Причина не только в том, что главную роль сыграла одна из самых востребованных актрис современности Чулпан Хаматова. Прикосновение к табуированной теме неизбежно привело к столкновению мнений. Девиз биографической картины о докторе Елизавете Глинке – “Спасти всех за один день”. Вместо семейного торжества и встречи с детьми, которые приехали из-за границы, она целый день разбирается с городскими сумасшедшими, чиновниками, бомжами, нуждающимися в помощи родителями больных детей, щедро отдавая им себя по кусочку. Надо отдать должное, Оксана Карас – одна из немногих режиссеров, кто может найти смешное, вдохновляющее и светлое в самых трагических обстоятельствах.

Режиссер Оксана КарасПараллельно с промо-кампанией “Доктора Лизы” Оксана Карас занимается своим следующим фильмом. “Все лето я снимала фильм “Чиновница” в Питере с этими масками, санитайзерами, с постоянной сдачей тестов на ковид. Я счастлива, что больше 50 смен мы отработали без происшествий. Слышала, что в соседних съемочных группах были такие случаи, останавливался процесс”, – Оксана излучает спокойствие и уверенность. Кажется, она вполне благополучно приспособилась к новой реальности.

Несмотря на все эти обстоятельства, работа у вас не останавливалась ни на секунду.

Мы должны были начать съемки сериала “Чиновница” в апреле, и только наши сценаристы Денис Уточкин и Мария Меленевская вздохнули, что сценарий закончен, как начался карантин, мотор перенесли на конец июня, и я позвонила им и предложила «еще немного поработать на сценарием». Но уже в зуме. Так же в зуме проходила и подготовка к съемкам. Как обычно проходит читка? За большим столом собирается 30 человек, все цеха читают сценарий, обсуждают, готовятся. В этот раз всё было так же, только все сидели в маленьких окошечках своих компьютеров. Кто-то дома, кто то на даче, вокруг бегают дети, собаки, кипят чайники, варятся макароны. С учетом всех этих бытовых подробностей такой формат здорово сближает. Мы сразу же узнали, кто с кем живет, кто неряха, а кто педант, у кого сколько детей, кто любит животных, а кто нет, у кого какие картины висят на стенах. Конечно, эта ситуация изменила весь мир. Не только киноиндустрию в России, которая сейчас в глубоком кризисе. Не во всех городах работают кинотеатры. Многие фильмы, предназначенные для широкого экрана меняли релизы и выходили online. Как зрелищное круто снятое кино “Спутник”, например. Такие продюсерские решения вызывают уважение, конечно. Но когда стало понятно что он выходит онлайн, мы страшно обрадовались, и сами устроили себе премьеру. Со словами “мы идем в кинотеатр “Октябрь”, торжественно шествовали 20 метров до соседней дачи.

Чулпан Хаматова в роли Доктора Лизы

С другой стороны, когда все сидят дома, людям как никогда нужен новый контент.

Согласна. И я восхищаюсь своими коллегами, которые, сидя на карантине, сублимировали энергию и снимали «пандемические» сериалы. Хотя я не люблю фильмы формата скринлайф. Кроме Тимура Бекмамбетова, мало кто справляется с этим жанром. Я за то, чтобы артисты находились в одном пространстве. Пусть все обливаются сантиайзерами с ног до головы, но чувствуют общую энергию.

“Доктора Лизу” вы снимали еще в обычных условиях?

Да, мы снимали в 2019 году, продюсеры даже думали перенести съемки, потому что я была на последних месяцах беременности, но мне удалось убедить их, что всё будет хорошо и надо снимать сейчас.

Лишнее доказательство того, что “нужно ковать железо пока горячо”.

Да, это единственное время, когда это можно было сделать – апрель-май прошлого года. Время, которое нам отдала под съемки Чулпан Хаматова.

Филипп Авдеев в роли отца ребенка, которому требуется обезболивание

Доктор Лиза – человек противоречивый, с очень интересными подробностями жизни. Вы много разговаривали с ее семьей, окружением. У вас есть своя версия, почему так сложилась ее судьба? Почему такой финал?

Относительно ее гибели у меня никаких версий нет. Боюсь, мы не узнаем правду об истинных причинах крушения этого самолета, летевшего в Сирию. Мы все ходим под Богом, у каждого есть время прихода в этот мир и время ухода. В случае с Елизаветой Глинкой оно кажется несправедливым с точки зрения глобальной жизненной драматургии, это преждевременная смерть, когда герой еще не сыграл финальный акт. Сейчас границы молодости отодвинулись, и 50 лет считается еще возрастом активной зрелости. И потом есть какое-то ощущение, что человек не ушел навсегда. Он просто уехал, и, может быть, вернется. Может, потому, что после авиакатастрофы родственники получили лишь фрагменты тел погибших. Самолет упал в Черное море недалеко от Сочи, и море выбросило лишь какие-то обломки на берег. Но была проведена огромная операция по подъему со дна и сбору всего, что осталось от этого рейса. Мой продюсер Александр Бондарев рассказал трогательную, почти мистическую историю о том, как в катастрофе “выжил” старый потрепанный игрушечный ослик, которого Лиза везде возила с собой. Глебу Глебовичу – мужу Елизаветы Петровны через два месяца после трагедии вернули этого ослика, запечатанного в пакете, целого и невредимого. Это был как будто привет от Елизаветы Петровны. Человек смертен и уязвим, и некоторые вещи его переживают. Материальный мир в такие моменты кажется более прочным, чем духовный. Это заставляет грустить и задумываться.

Константин Хабенский сыграл главного врача больницы. Герой Андрея Бурковского – единственный в этой истории вымышленный персонаж, введенный для динамики сюжета. Он играет следователя, который ловит Елизавету Петровну на хищении препаратов из больницы

Елизавета Глинка являла собой пример для подражания, многим она была очень симпатична, но это место осталось не занятым. Нет такого человека, который был бы столь же деятелен одновременно с невероятным внутренним стержнем и бесконечным запасом доброты и принятия. Вы поняли, что в ней было такого особенного?

Елизавета Глинка являла собой пример для подражания, многим она была очень симпатична, но это место осталось незанятым. Нет такого человека, который был бы столь же деятелен одновременно с невероятным внутренним стержнем и бесконечным запасом доброты и принятия. Вы поняли , что в ней было такого особенного? Место Елизаветы Петровны действительно не занято. И я не согласна с тем что “незаменимых нет”. Я так и про актеров многих могу сказать. Есть незаменимые. А что касается феномена Елизаветы Глинки – сейчас, к счастью, появляется все больше и больше организаций, которые занимаются благотворительностью, но таких, как Лиза, там нет.

Она все делала с таким азартом, артистизмом, полностью отдаваясь делу, она этим жила. Ей нравилось заниматься отверженными, которые были не нужны никому – ни семье, ни обществу ни государству. Она называла их “пациенты”. Она каждому давала шанс. К Лизе приходило очень много людей со странными просьбами – донимают соседи, дайте грамоту, ботиночки прохудились – она была центром притяжения для людей, которые чувствовали себя невостребованными, никому не нужными и им некуда было идти. Она была их терапией, их зеркалом, в котором они отражались только с чувством уверенности и собственной значимости. Она возвращала им человеческое достоинство, которого они были лишены в силу сложных жизненных обстоятельств.

Она была доктором, который помогал тем, кто жил в подворотнях и на вокзалах, занималась уличной медициной, обрабатывала раны и кормила бездомных на Павелецком вокзале, но еще и была большим специалистом по паллиативной помощи. В сознании обывателей врач, который занимается теми, кого нельзя вылечить – какой-то оксюморон. Врач же должен дать таблетку, которая поможет выздороветь. Зачем нужен врач, который поможет умереть? Но в России долго не было даже зачатков культуры паллиативной помощи. Лиза первая открыла хоспис в Киеве. Она считала, что уход человека из жизни должен быть достойным, безболезненным, и что каждый имеет на это право. Независимо от того плохой человек умирает или хороший. Можно даже не родиться, но нельзя не умереть. Это неминуемо коснется всех. Поэтому важно, в каких обстоятельствах это будет происходить, в каких декорациях, какие люди будут рядом. Она выполняла просьбы умирающих, самые странные, самые невероятные. Эти истории можно почитать в ее дневниках в Живом Журнале или книге «Я всегда на стороне слабого». Она, безусловно, обладала и литературном даром. Лиза там писала не о себе, не про «я в искусстве”, а о других людях. Вечером у нее находилось время после безумных событий еще и анализировать то, что произошло за день, вспоминать, сопереживать. То есть она не выгорела, не очерствела, ежедневно сталкиваясь с таким количеством боли.

Поэтому было важно, чтобы именно Чулпан ее сыграла? Вы ведь только ее видели в главной роли.

Потому что она выдающая актриса, и потому что она понимала, про что играет. Очень похожий жизненный опыт – она проходила через чудовищную травлю, как и Глинка, стояла перед очень сложными выборами, когда на кону стоит ее репутация и жизнь человека. Принимала какие-то очень непопулярные решения, невзирая на то, что о ней будут говорить. Чулпан тоже мама троих детей. Только она еще и актриса. Так что при всей внешней несхожести было очевидно, что только Чулпан могла сыграть Елизавету Петровну Глинку.

Как проходил остальной кастинг?

Это многофигурная история, и я отсмотрела очень много артистов. Чулпан не ходила на пробы и кастинги в силу своей занятости, и мне приходилось только умозрительно представлять, подходит ей партнер или нет. На Мосфильме у меня висел огромный кастинг-борд метров 6, от пола до потолка он был увешан фотографиями утвержденных артистов массовых сцен. Сцена кормления бомжей на Павелецком вокзале предполагала участие около 250 человек. Мы сразу решили, что это будут артисты. Пластический грим, конечно, важен, но мне были нужны артисты, у которых в лице, в глазах, в жизненном бэкграунде есть боль, травма, какая-то личная неустроенность, возможно, опыт зависимостей – наркотической или алкогольной. Те проблемы, которые они все равно несут в себе. А также нужны были актеры с ограниченными физическими возможностями. Поэтому это все было довольно долго. Но я благодарна каждому актеру массовых сцен.

В фильме задействовано много больших звезд. Каждый эпизод как мини-спектакль. Как вам удалось привлечь их?

Все большие артисты очень быстро откликались. В фильме россыпи эпизодов, каждая роль занимает от 40 секунд до 3 минут. Но никто не сказал: “ой, это какая-то маленькая роль, извините, мне это не интересно» . Я рада что согласился Тимофей Трибунцев, Сергей Сосновский, Таисия Вилкова, Ирина Гринева, Евгений Сытый, Сергей Фролов, Алексей Вертков на очень маленькие эпизодические роли. Какие-то роли были написаны конкретно под артистов. Например, Елена Коренева сыграла бывшую балерину, городскую сумасшедшую, которую все зовут “Волочкова”. Мне очень понравился персонаж в документальном фильме Елены Погребижской “Доктор Лиза”– бездомная Танюха. Она была такая обаятельная, безбашенная, харизматичная. Я мечтала, чтобы ее сыграла Татьяна Анатольевна Догилева. Если бы она не согласилась, я даже бы и не стала включать эту героиню в фильм.

Оксана Карас

При масштабных съемках социальных сцен у вас не было столкновения с реальным миром?

Бомжей по-прежнему кормят, фонд существует, так же по средам приезжает машина, мы еще зимой до съемок ездили смотреть, как все происходит. Очередь за едой, за получением медицинской помощи немного изменилась. Если раньше в очереди к Лизе стояли люди со сложной судьбой, часто опустившиеся, спившиеся, то сейчас там очень приличная публика. Нечего есть научным работникам. У них даже есть квартиры, но на еду им не хватает. Это значит, что страна стремительно нищает. В очереди стояли интеллигентные люди и вели беседы о высоких материях. Инженеры и математики приносили коробочки, в которые брали себе еду, распределяя ее на несколько дней вперед.

Мы, кстати, сцену кормления снимали немного дальше, ближе к железнодорожным путям, в другом месте, не там, где кормила Лиза. В конце марта мы выбирали натуру и очень обрадовались россыпям прекрасного «кинематографического говна» на задворках вокзала: «Как все фактурно! Это то, что нам нужно!”. Но как только мы договорились с администрацией Павелецкого вокзала, то территорию тут же зачистили, покрасили, привели в порядок, и мы с художником Павлом Пархоменко и оператором-постановщиком Сергеем Мачильским схватились за головы. Пришлось весь мусор самим привозить в кадр, чтоб восстановить, как было. Конечно, приходили люди, интересовались, спрашивали. Какой-то человек подошел попросить денег, мы с ним разговорились. Оказалось, он старожил Павелецкого вокзала, помнит Лизу. Мы ему начали советовать: «Сходите в такой то фонд, там есть ночлежка, а вот там могут помочь с вещами”. А он говорит: “А я там был, но Лизы там нет”. В декабре будет 4 года, как ушла Елизавета Петровна Глинка, но люди ее помнят. Другой такой нет.