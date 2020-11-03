Дегтярев призвал снизить стоимость жилья в Хабаровском крае

03.11.2020, 18:29, Новости дня

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал с рабочим визитом на Хабаровском заводе промышленного и гражданского домостроения – одном из крупнейших предприятий строительной отрасли края, мощности завода позволяют довести объем домокомплектов до 120 тыс. квадратных метров в год.

Когда Дегтярев только приехал в регион из столицы, его удивила стоимость недвижимости. Сейчас региону требуется «стройка века». Панельное строительство давно доказало свою эффективность как с экономической, так и с производственной стороны, передает «Комсомольская правда».

В крае есть и еще будет много социальных строек – детсады, школы, фельдшерско-акушерские пункты и жилые дома. Отмечается, что все эти объекты могут обойтись бюджету значительно дешевле, если привлекать местные предприятия, такие, как Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения.

«Мы готовы, предъявляя высокие требования, размещать здесь заказы. Например, завод в состоянии возвести детский сад в селе имени Полины Осипенко. Утвержденной правительством РФ стратегией развития Дальнего Востока перед нами поставлена большая государственная задача – построить фельдшерско-акушерские пункты в отдаленных поселках», – сказал Дегтярев.

Между тем у предприятия есть опыт подобной работы. На Сахалине завод построил 17 ФАПов, четыре – на Камчатке. Строят жилье, гостиницы, общежития для военных по всему Дальнему Востоку. Руководство завода заверило Дегтярева, что вполне реально строить квадратный метр по себестоимости в 30 тыс. рублей. Речь в данном случае идет о «коробке», без внутренней отделки, прокладки внутриквартирных инженерных сетей, без «начинки» на кухнях и в санузлах, если речь идет о жилых домах.

Краевому министерству строительства Дегтярев поручил проработать возможные направления сотрудничества с заводом. Главу региона особенно интересует жилье, социальные объекты и региональные адресные инвестиционные проекты – то есть то, что поможет сделать Хабаровский край привлекательнее для жизни и работы.