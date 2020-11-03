Лавров рассказал о ежедневных усилиях Путина по урегулированию в Карабахе

03.11.2020, 18:29, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин практически ежедневно предпринимает посреднические усилия, направленные на урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Президент Путин практически в ежедневном режиме предпринимает посреднические усилия, направленные на урегулирование создавшейся ситуации. По его инициативе была достигнута договоренность о гуманитарном перемирии в конце первой декады октября. Делаем все возможное, в том числе вместе с США и Францией – партнерами по сопредседательству в Минской группе ОБСЕ, чтобы эта договоренность заработала в полную силу. Параллельно предлагаем возможные варианты политического урегулирования», – сказал Лавров в интервью газете «Коммерсант».

Он также сообщил, что работа над согласованием всех параметров механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе продолжается, в том числе в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ.

Лавров признал, что работа над согласованием параметров такого механизма «довольно непростая». «Существуют различные подходы к решению данного вопроса. Есть варианты задействования различных электронных средств контроля, горячей линии между Ереваном и Баку, наблюдателей под эгидой ОБСЕ, проведения операций с участием военных контингентов. Пока выйти на согласование всех параметров не удалось», – отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что достигнуть устойчивого перемирия в Карабахе без договоренностей о действенных мерах контроля будет сложно. «Как показывает практика, обещания прекратить огонь, не подкрепленные контрольными механизмами, не всегда выполняются», – добавил он.

Лавров отметил, что численность наемников с Ближнего Востока в зоне нагорнокарабахского конфликта приближается к двум тысячам.

«Мы неоднократно призывали внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников, численность которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к двум тысячам», – сказал он.

Кроме того, глава российского дипведомства сообщил, что РФ будет работать с турецкими партнерами, чтобы остановить дальнейшее раскручивание военного сценария в Карабахе, чтобы наладить диалог между сторонами и убедить Баку и Ереван сесть за стол переговоров

В понедельник Путин в ходе телефонным переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. С утра 26 октября в Карабахе вступил с силу третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в конфликте, а также объясняла, почему спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России.