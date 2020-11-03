Лавров рассказал об ожиданиях РФ от выборов в США

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03.11.2020, 18:29, Новости дня

Москва с уважением воспримет выбор американского народа, готова к сотрудничеству с любым будущим президентом США, вне зависимости от его партийной принадлежности, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Россия с уважением воспримет любой выбор американского народа и готова к выстраиванию конструктивного сотрудничества с победителем в соревновании за Белый дом вне зависимости от его партийной принадлежности. Однако принимая во внимание складывающиеся обстоятельства, мы реалистично оцениваем перспективы двустороннего взаимодействия и не завышаем планку ожиданий. В общем, давайте дождемся итогов голосования. Осталось совсем немного», – сказал Лавров в интервью газете «Коммерсант».

Министр отметил, что, учитывая «зашкаливающий накал предвыборных страстей», он «не считает правильным давать развернутые публичные комментарии относительно перспектив развития двусторонних отношений в зависимости от итогов президентской избирательной кампании». «Поскольку нашу страну и так постоянно обвиняют во «вмешательстве» во внутренние дела США и в попытках оказать влияние на электоральные процессы», – отметил министр.

«К сожалению, приходится признать, что диалог с Россией по-прежнему остается в заложниках у американской внутриполитической борьбы, которая по традиции оказывает существенное влияние и на предвыборную риторику кандидатов в президенты, и на практические действия руководства США на мировой арене, в том числе и в отношениях с нашей страной», – добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп на митинге во Флориде поделился своей оценкой новостей о «российском вмешательстве» в американские выборы. «Они обвиняют Россию… РФ принесла компьютер (Хантера Байдена) в маленькую мастерскую. Россия! Думаю, русские смотрят на нас и думают: эти люди ненормальные!» – сообщил он.

Выборы президента США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.



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